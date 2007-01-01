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    Билялетдинов: «Семенов откровенно цеплял и дал повод. В РПЛ такие нарушения сходят с рук»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игре сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3) и прокомментировал удаление защитника Андрея Семенова.

    «Впечатление сборная оставила хорошее, вдесятером играли даже лучше, чем в полном составе. Несуразный сброс от Оздоева и фол Семенова – обидно. Можно было бы пощадить, но тут более важно – ошибка Оздоева, какая-то случайность.

    Потом турки на десять минут просто включили скорость, воспользовались подарком, а потом уже только красовались. Мы не должны были проигрывать, конечно, опять же, момент с Оздоевым во втором тайме мог сложиться и по-другому. Реализуй его – были бы ещe шансы.

    Турки прям расслабились, это их типичный менталитет, а мы собрались и, повторюсь, моментами играли даже лучше, чем в полном составе. Но целиком картину посмотреть так и не удалось, всe-таки перестройка игры произошла.

    Что касается удаления Семенова, можно было и удалить, а можно и нет. Можно рассуждать, исходя с разных точек. У нас во внутреннем чемпионате такие нарушения сходят с рук.

    Такие нарушения – компенсация твоего неправильного расположения на футбольном поле. Семенов откровенно цеплял и дал повод. По моему мнению, нарушение было, он лишил нападающего шанса забить гол. Методически судья поступил правильно», – сказал Билялетдинов «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11888

      Garrincha58 15 минут назад

      Оздоев накосячил, а ищут виноватого им оказался Семёнов, а кто то говорит судья, повод был судья им воспользовался, а любит не любит поляк русских это уже не имеет значения главное итог ноль очков

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