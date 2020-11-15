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    Зобнин, Кудряшов и Семенов пропустят матч с Сербией

    Три футболиста основного состава сборной России не сыграют в матче с Сербией. Это Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов.

    Первые двое пропустят игру из-за перебора желтых карточек. Семенов – из-за удаления в матче с Турцией.

    По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, игроки не полетят с командой в Белград. Они отправятся в расположение своих клубов.

    • Матч Сербия – Россия пройдет 18 ноября.
    • Начало – в 22:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2020 23:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8788

      BRO_football 1 час назад

      Ну, братья сербы всегда хорошо относились к России. Подкупим, и они сольют нам матч.

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      Рейтинг: +607

      serglider > BRO_football 33 минуты назад

      Ну, да... В честной борьбе мы, с этой сборной, их не одолеем..

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      Рейтинг: +619

      ARSteven89 1 час назад

      Думаю Сербию одолеем, есть какая-то чуйка! Предполагаю, что в заявку добавятся: Лесовой, Мостовой и Кучаев. А основной состав будет такой: Гилерме, Караваев-Дивеев-Джикия-Жирков, Оздоев-Фомин(хотя возможна питерская тройка с Ерохиным)-Кузяев, Черышев-Ал.Миранчук, Заболотный.

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      Рейтинг: +607

      serglider > ARSteven89 27 минут назад

      Ага! Главное что бы кривоногие по мячу смогли попасть))) К стати, Сербия скоростная команда, наши пешеходы опять нахватают кучу желтых карточек и как пить дать кого-то удалят))) Потом будут ныть, что судья продажный...

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      Рейтинг: +5009

      Lester84 2 часа назад

      Лучше бы Оздоев пропустил

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      Рейтинг: +9176

      Persona_non_Grata > Lester84 1 час назад

      Да ,сегодня он - слабое звено (((

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      Рейтинг: +607

      serglider > Lester84 19 минут назад

      Да, все были "хороши"! Смешно было видеть как наш футболер без мяча, бежал за турком с мячом и... не мог догнать, начинал с разу хватать его за футболку! И почти в каждом матче, какой-нибудь россейский дебил выходит один на один, рядом партнер напротив пустых ворот и... он со всей дури бьет во вратаря)))

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