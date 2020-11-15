Зобнин, Кудряшов и Семенов пропустят матч с Сербией

Ну, братья сербы всегда хорошо относились к России. Подкупим, и они сольют нам матч.
Три футболиста основного состава сборной России не сыграют в матче с Сербией. Это Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов.
Первые двое пропустят игру из-за перебора желтых карточек. Семенов – из-за удаления в матче с Турцией.
По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, игроки не полетят с командой в Белград. Они отправятся в расположение своих клубов.
- Матч Сербия – Россия пройдет 18 ноября.
- Начало – в 22:45 мск.