Черышев открыл счет в матче с Турцией

Сборная России вышла вперед в матче Лиги наций с Турцией – 1:0.

Гол на 11-й минуте встречи забил полузащитник Денис Черышев. Ассистировал ему Далер Кузяев.

Демирал грубо ошибся, а наши парни не простилиЧерышев открыл счет в матче после классной передачи Кузяева. Смотрим дальше: https://t.co/T4pMC2Giyc pic.twitter.com/DkxhTUuads