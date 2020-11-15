Черышев открыл счет в матче с Турцией

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11887

      Garrincha58 2 часа назад

      кстати без Дзюбы начали отлично без него у сборной хороший прессинг получается так как Заболотный двигается быстрее а с Дзюбой такого не получится он медленный и в отборе не умеет играть с ним прессинг и в Зените не получается вот Семак смотри и думай как жить дальше

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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      Оздойка опять обгадился жиденько

      1
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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      Да и кстати, позор аларму и синиту

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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 2 часа назад

      3,14доры эти поляки, по-любому против наших судят, спорный там эпизод был, с удалением

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      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > Голубая устрица 1 час назад

      А с пенальти ??? На мой взгляд еще менее очевидное - ГДЕ ВАР ? !!!

      0
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      Рейтинг: +6320

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ну вот, эйфория и интрига матча закончились...
      Никогда такого не было - и вот опять!...
      СПКНЧ!

      2
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      Рейтинг: +85

      Scorp 63 2 часа назад

      Иметь такое преимущество по игре и так обкакаться! Не показывайте никогда это "позорное стадо" по ТВ, пожалуйста...

      3
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      Рейтинг: +4301

      dinar7777dinar > Scorp 63 2 часа назад

      у хазпрома другие планы !

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      Рейтинг: +18077

      bset 2 часа назад

      Оздоев в очередной раз опозорился, подставив Семенова под красную. Уже третий год удивляюсь, когда его вижу то в сборной в составе, то в Зените. Он не внебрачный сын Черчесова, он личная проститутка Черчесова.

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      Рейтинг: -122

      Suvorov51 > bset 2 часа назад

      Полностью согласен, чудной игрок, но для бомжей он свой, там в раздевалке то трахают Азмуна, то идет ддрочилово

      2
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      Рейтинг: +4301

      dinar7777dinar > Suvorov51 2 часа назад

      ))))))

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