Черышев открыл счет в матче с Турцией

кстати без Дзюбы начали отлично без него у сборной хороший прессинг получается так как Заболотный двигается быстрее а с Дзюбой такого не получится он медленный и в отборе не умеет играть с ним прессинг и в Зените не получается вот Семак смотри и думай как жить дальше
Сборная России вышла вперед в матче Лиги наций с Турцией – 1:0.
Гол на 11-й минуте встречи забил полузащитник Денис Черышев. Ассистировал ему Далер Кузяев.
- Матч Россия – Турция начался в 20:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Демирал грубо ошибся, а наши парни не простилиЧерышев открыл счет в матче после классной передачи Кузяева. Смотрим дальше: https://t.co/T4pMC2Giyc pic.twitter.com/DkxhTUuads— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020