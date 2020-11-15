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    Чалов, Кучаев и Мостовой не попали в заявку сборной и будут смотреть матч с трибуны

    Сборная России ранее опубликовала стартовый состав на матч Лиги наций с Турцией.

    Пять игроков не попали в заявку и будут смотреть матч с трибуны. Это Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Дмитрий Живоглядов, Федор Чалов и Константин Кучаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Ziklop 47 минут назад

      Чабан, приплыли

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