Чалов, Кучаев и Мостовой не попали в заявку сборной и будут смотреть матч с трибуны

Чабан, приплыли
Сборная России ранее опубликовала стартовый состав на матч Лиги наций с Турцией.
Пять игроков не попали в заявку и будут смотреть матч с трибуны. Это Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Дмитрий Живоглядов, Федор Чалов и Константин Кучаев.
- Начало матча – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лесовой, Мостовой, Живоглядов, Чалов и Кучаев сегодня остаются вне заявки#ТурцияРоссия pic.twitter.com/JvKJdigPUV— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020