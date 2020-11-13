«Реал» интересуется Собослаем из «Зальцбурга»

Добротный игрок, реал это слишком конечно. Милан или Лейпциг более вероятны. Хотя сейчас безусловно Зенит его тоже захочет )
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослай может перейти в «Реал», утверждает AS.
По информации источника, 20-летний венгр привлек внимание мадридского клуба своей игрой в Лиге чемпионов.
Помимо «Реала» на хавбека претендуют «Арсенал», «Милан» и «РБ Лейпциг».
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- За «Зальцбург» Собослай выступает с января 2018 года.
- За этот период он провел 74 матча, забил 22 гола и сделал 33 ассиста.