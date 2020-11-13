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    «Реал» интересуется Собослаем из «Зальцбурга»

    Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослай может перейти в «Реал», утверждает AS.

    По информации источника, 20-летний венгр привлек внимание мадридского клуба своей игрой в Лиге чемпионов.

    Помимо «Реала» на хавбека претендуют «Арсенал», «Милан» и «РБ Лейпциг».

    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
    • За «Зальцбург» Собослай выступает с января 2018 года.
    • За этот период он провел 74 матча, забил 22 гола и сделал 33 ассиста.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +658

      Dr.Metal 41 минуту назад

      Добротный игрок, реал это слишком конечно. Милан или Лейпциг более вероятны. Хотя сейчас безусловно Зенит его тоже захочет )

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