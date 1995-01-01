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    Караваев: «Надо привыкать играть через два дня на третий. В Европе все играют в таком графике»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что российские клубы должны привыкать к плотному графику матчей.

    «Влияет ли тот факт, что в сборной много игроков «Зенита»? Думаю, это вряд ли влияет. В сборной мы все друг друга знаем. В клубе – одна история, в сборной – другая.

    В клубе сейчас играем через два дня на третий, никаких проблем нет. В Европе все играют в таком графике, нам тоже надо привыкать. Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться», – передает слова Караваева «Чемпионат».

    • Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2356

      Бухбух 1 час назад

      Урезать ЗП в два раза, или выплачивать один раз в два месяца - тогда, глядишь,и играли бы получше.

      0
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      Рейтинг: -1058

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Дзюба научит быстро восстанавливаться после матчей.

      1
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      Рейтинг: +11380

      KLIM777 1 час назад

      И Нойер жалуется уже, что игроки на пределе возможностей. Играть играют, но не целые месяцы это надо понимать.

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