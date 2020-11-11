Караваев: «Надо привыкать играть через два дня на третий. В Европе все играют в таком графике»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что российские клубы должны привыкать к плотному графику матчей.

«Влияет ли тот факт, что в сборной много игроков «Зенита»? Думаю, это вряд ли влияет. В сборной мы все друг друга знаем. В клубе – одна история, в сборной – другая.

В клубе сейчас играем через два дня на третий, никаких проблем нет. В Европе все играют в таком графике, нам тоже надо привыкать. Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться», – передает слова Караваева «Чемпионат».