Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Агент Гайча: «Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА»

    Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об адаптации нападающего в московском клубе.

    – Вы же общались с Гончаренко перед переходом? Что он говорил вам и Гайчу?

    – Да, конечно. Мы общались несколько раз. Я точно знаю, что ваш тренер сказал: «Я хочу получить Гайча. Как можно скорее».

    – Почему тогда Гончаренко не выпускает Гайча в стартовом составе? Тренер уже разочаровался в Адольфо, или это нормальный процесс?

    – Я не верю, что Гончаренко может быть разочарован в Гайче. Просто в России до сих пор так и не увидели, как может играть Адольфо. Как только ему дадут больше минут на поле, Гайч начнет исправно забивать и оправдывать свой трансфер.

    Просто посмотрите на единственные две игры за последнее время, в которых Адольфо вышел с первых минут. С «Вольфсбергом» (1:1) он забил уже на пятой минуте! А с «Ростовом» (2:0) отдал классную голевую передачу на 20-й минуте. И потом имел парочку неплохих моментов. В общем, Адольфо просто нужно больше игрового времени и место в стартовом составе.

    – Чего сейчас не хватает Гайчу, чтобы выйти на пик формы?

    – Игровых минут и уверенности в нем со стороны Гончаренко. Гайч очень хочет играть и приносить пользу ЦСКА, он выкладывается на каждой тренировке. Адольфо нравится Москва, он любит Россию. Ему нужно лишь место в стартовом составе.

    Более того, мне звонили из Федерации футбола Аргентины. И мне прямо сказали: «Мы хотели вызвать Гайча в главную сборную, но он не играет в ЦСКА». В Аргентине пристально следят за Адольфо. Как и во всей Европе.

    Агент Гайча: «Интер» был готов закрыть сделку по Адольфо, но ЦСКА приложил невероятные усилия»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80428
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru