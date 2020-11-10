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  • Агент Гайча: «Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА»

Агент Гайча: «Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА»

10 ноября 2020, 23:09
10

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об адаптации форварда в московском клубе.

– Вы же общались с Гончаренко перед переходом? Что он говорил вам и Гайчу?

– Да, конечно. Мы общались несколько раз. Я точно знаю, что ваш тренер сказал: «Я хочу получить Гайча. Как можно скорее».

– Почему тогда Гончаренко не выпускает Гайча в стартовом составе? Тренер уже разочаровался в Адольфо, или это нормальный процесс?

– Я не верю, что Гончаренко может быть разочарован в Гайче. Просто в России до сих пор так и не увидели, как может играть Адольфо. Как только ему дадут больше минут на поле, Гайч начнет исправно забивать и оправдывать свой трансфер.

Просто посмотрите на единственные две игры за последнее время, в которых Адольфо вышел с первых минут. С «Вольфсбергом» (1:1) он забил уже на пятой минуте! А с «Ростовом» (2:0) отдал классную голевую передачу на 20-й минуте. И потом имел парочку неплохих моментов. В общем, Адольфо просто нужно больше игрового времени и место в стартовом составе.

– Чего сейчас не хватает Гайчу, чтобы выйти на пик формы?

– Игровых минут и уверенности в нем со стороны Гончаренко. Гайч очень хочет играть и приносить пользу ЦСКА, он выкладывается на каждой тренировке. Адольфо нравится Москва, он любит Россию. Ему нужно лишь место в стартовом составе.

Более того, мне звонили из Федерации футбола Аргентины. И мне прямо сказали: «Мы хотели вызвать Гайча в главную сборную, но он не играет в ЦСКА». В Аргентине пристально следят за Адольфо. Как и во всей Европе.

Агент Гайча: «Интер» был готов закрыть сделку по Адольфо, но ЦСКА приложил невероятные усилия»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аргентина Гайч Адольфо
Комментарии (10)
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Mityai90
1605040257
«Мы хотели вызвать Гайча в главную сборную, но он не играет в ЦСКА». пусть этот Пабло так разводит других, купили бревно за 11 лямов, какая сборная, проснись ты обоссался.
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Obojaemiy
1605060982
"И потом я проснулся"....)))
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Nerlinger
1605066469
Трындеть не мешки ворочать, а Гайчу играть получше
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Жорик кекс обжорик
1605068615
самый болтливый провокатор агент.
Ответить
vladimir-7
1605071559
К Селюку присоединился ещё один "супер-агент" — Каро.
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Derzkiy1
1605093590
у Адольфа потенциала даже не видно, 2 бревна у ЦСКА на замене Шкурин и Гаич ....
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Рубинище
1605097967
В аренду на сезон его отправить, за практикой
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