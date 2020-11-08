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    «Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу поражений подряд

    «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 1:3 в 14-м туре чемпионата России.

    Команда Мурада Мусаева проиграла пятый матч подряд. Ранее их победили «Спартак» (3:1), «Челси» (4:0) и «Ахмат» (2:0) и «Севилья» (3:2).

    Краснодарцы повторили клубный антирекорд, потерпев пять поражений подряд.

    • Следующий соперник – «Тамбов» (21 ноября).
    • В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает десятое место по итогам 14 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2020 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17921

      bset 1 минуту назад

      С теми амбициями, которые есть у Галицкого, страшно представить, каким будет Краснодар, когда они наймут наконец нормального тренера и проведут активно пару трансферных окон.

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