«Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу поражений подряд

«Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 1:3 в 14-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева проиграла пятый матч подряд. Ранее их победили «Спартак» (3:1), «Челси» (4:0) и «Ахмат» (2:0) и «Севилья» (3:2).

Краснодарцы повторили клубный антирекорд, потерпев пять поражений подряд.