«Краснодар» повторил клубный антирекорд по числу поражений подряд

С теми амбициями, которые есть у Галицкого, страшно представить, каким будет Краснодар, когда они наймут наконец нормального тренера и проведут активно пару трансферных окон.
«Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 1:3 в 14-м туре чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева проиграла пятый матч подряд. Ранее их победили «Спартак» (3:1), «Челси» (4:0) и «Ахмат» (2:0) и «Севилья» (3:2).
Краснодарцы повторили клубный антирекорд, потерпев пять поражений подряд.
- Следующий соперник – «Тамбов» (21 ноября).
- В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает десятое место по итогам 14 туров.