Аршавин – о положении Миранчука в «Аталанте»: «Он только месяц в команде, рано переживать»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

– Пока «Локомотив» бьется в ЛЧ, Миранчук не играет в «Аталанте». Многие уже паникуют: а стоило ли уезжать?

– Во-первых, вернуться он всегда успеет. Во-вторых, прошло слишком мало времени. В-третьих, не попробовать было бы просто неправильно. Молодец, что поехал. А как сложится, никто еще не знает. Он только месяц в команде, рано переживать.

– К чему вам было сложнее всего привыкнуть после перехода в «Арсенал»?

– К бытовым условиям – вне поля. Там все другое: язык, менталитет, законы. Алексею все это предстоит пройти. В плане футбола – когда он на базе – не думаю, что у Миранчука возникают какие-то проблемы. Там, наоборот, все легче.

– 15 миллионов за Миранчука – это много или мало?

– Думаю, это нижняя планка. Мое мнение – он стоит от 15 до 25 миллионов. Но так как отступные были ниже, то итоговая сумма нормальная.

Бергамский клуб купил россиянина за 14,5 миллиона евро у «Локомотива».

Миранчук пока принял участие только в одном матче «Аталанты», забив гол в дебютной игре после выхода на замену.

Аршавин: «Предложений стать спортивным директором «Зенита» мне не поступало»