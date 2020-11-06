Аршавин – о положении Миранчука в «Аталанте»: «Он только месяц в команде, рано переживать»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».
– Пока «Локомотив» бьется в ЛЧ, Миранчук не играет в «Аталанте». Многие уже паникуют: а стоило ли уезжать?
– Во-первых, вернуться он всегда успеет. Во-вторых, прошло слишком мало времени. В-третьих, не попробовать было бы просто неправильно. Молодец, что поехал. А как сложится, никто еще не знает. Он только месяц в команде, рано переживать.
– К чему вам было сложнее всего привыкнуть после перехода в «Арсенал»?
– К бытовым условиям – вне поля. Там все другое: язык, менталитет, законы. Алексею все это предстоит пройти. В плане футбола – когда он на базе – не думаю, что у Миранчука возникают какие-то проблемы. Там, наоборот, все легче.
– 15 миллионов за Миранчука – это много или мало?
– Думаю, это нижняя планка. Мое мнение – он стоит от 15 до 25 миллионов. Но так как отступные были ниже, то итоговая сумма нормальная.
- Бергамский клуб купил россиянина за 14,5 миллиона евро у «Локомотива».
- Миранчук пока принял участие только в одном матче «Аталанты», забив гол в дебютной игре после выхода на замену.
Аршавин: «Предложений стать спортивным директором «Зенита» мне не поступало»