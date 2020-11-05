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    Аршавин – о положении Миранчука в «Аталанте»: «Он только месяц в команде, рано переживать»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

    – Пока «Локомотив» бьется в ЛЧ, Миранчук не играет в «Аталанте». Многие уже паникуют: а стоило ли уезжать?

    – Во-первых, вернуться он всегда успеет. Во-вторых, прошло слишком мало времени. В-третьих, не попробовать было бы просто неправильно. Молодец, что поехал. А как сложится, никто еще не знает. Он только месяц в команде, рано переживать.

    – К чему вам было сложнее всего привыкнуть после перехода в «Арсенал»?

    – К бытовым условиям – вне поля. Там все другое: язык, менталитет, законы. Алексею все это предстоит пройти. В плане футбола – когда он на базе – не думаю, что у Миранчука возникают какие-то проблемы. Там, наоборот, все легче.

    – 15 миллионов за Миранчука – это много или мало?

    – Думаю, это нижняя планка. Мое мнение – он стоит от 15 до 25 миллионов. Но так как отступные были ниже, то итоговая сумма нормальная.

    • Бергамский клуб купил россиянина за 14,5 миллиона евро у «Локомотива».
    • Миранчук пока принял участие только в одном матче «Аталанты», забив гол в дебютной игре после выхода на замену.

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    Источник: Sport24

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