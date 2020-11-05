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    Сборная России – о сомнительном тесте Шунина на коронавирус: «Внимательно следим за состоянием игроков, изменения в заявке возможны не раньше воскресенья»

    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал новость о возможном заражении коронавирусом вратаря «Динамо» Антона Шунина.

    • Тест футболиста на COVID-19 показал сомнительный результат.
    • Голкипер находится дома на карантине, симптомов заболевания у него нет.

    «Тренерский и медицинский штаб сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды.

    Именно поэтому сейчас был сформирован и обнародован резервный список игроков, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости.

    Если в списке будут изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберется в Новогорске для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией», – сказал Владимиров.

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    Источник: Sport24

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