АПЛ. «Саутгемптон» благодаря победе над «Астон Виллой» вышел на третье место, в матче семь голов

веселая игра.три из четырех,забитых гостями,достойны того,чтобы их не раз пересмотреть.
«Саутгемптон» в очередном туре чемпионата Англии справился с «Астон Виллой». Дубль оформил Джеймс Уорд-Проус.
Команда Ральфа Хазенхюттля вышла на третье место. «Астон Вилла» занимает шестую строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Астон Вилла – Саутгемптон – 3:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Вестергор, 20; 0:2 – Уорд-Проус, 33; 0:3 – Уорд-Проус, 45; 0:4 – Ингс, 58; 1:4 – Мингс, 62; 2:4 – Уоткинс, 90+3 (с пенальти); 3:4 – Грилиш, 90+7.