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    АПЛ. «Саутгемптон» благодаря победе над «Астон Виллой» вышел на третье место, в матче семь голов

    «Саутгемптон» в очередном туре чемпионата Англии справился с «Астон Виллой». Дубль оформил Джеймс Уорд-Проус.

    Команда Ральфа Хазенхюттля вышла на третье место. «Астон Вилла» занимает шестую строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Астон Вилла – Саутгемптон – 3:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Вестергор, 20; 0:2 – Уорд-Проус, 33; 0:3 – Уорд-Проус, 45; 0:4 – Ингс, 58; 1:4 – Мингс, 62; 2:4 – Уоткинс, 90+3 (с пенальти); 3:4 – Грилиш, 90+7.

    Календарь АПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1192

      21082014 15 минут назад

      веселая игра.три из четырех,забитых гостями,достойны того,чтобы их не раз пересмотреть.

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