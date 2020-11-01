Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Уфа» потерпела от «Урала» третье подряд поражение при Рахимове и осталась последней

РПЛ. «Уфа» потерпела от «Урала» третье подряд поражение при Рахимове и осталась последней

1 ноября 2020, 13:56
4

«Уфа» при Рашиде Рахимове не набрала ни одного очка в РПЛ, проведя три матча. В очередном туре уфимцы уступили дома «Уралу».

«Уфа» остается на последнем месте. «Урал» благодаря трем очка покинул зону переходных встреч.

Уфимцы продлили безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей.

Впервые с 2015 года в этом противостоянии победила гостевая команда.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 27; 0:2 – Бикфалви, 39 (с пенальти); 1:2 – Андрич, 61.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов (Фольмер, 62), Алиев (Сысуев, 46), Голубев (Жамалетдинов, 85), Карп (Камилов, 46), Андрич.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Евсеев, 40), Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов (Подберезкин, 64), Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Погребняк.

Предупреждения: Андрич, 28; Карп, 38; Голубев, 55; Никитин, 79 – Аугустыняк, 35; Бавин, 73; Подберезкин, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Урал Рахимов Рашид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Diman67
1604231989
зря Евсеева уволили...
Ответить
Zigagurt
1604234448
Этот презер не один клуб утопил
Ответить
Вальдемар IV
1604255700
русские то тренеры дно, а кавказцы, вроде рахимова, мусаева, вандерфулова тем паче
Ответить
zigbert
1604319087
Трудная задача для Рахимова остаться в РПЛ.
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
1
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
5
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
1
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+