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    РПЛ. «Уфа» потерпела от «Урала» третье подряд поражение при Рахимове и осталась последней

    «Уфа» при Рашиде Рахимове не набрала ни одного очка в РПЛ, проведя три матча. В очередном туре уфимцы уступили дома «Уралу».

    «Уфа» остается на последнем месте. «Урал» благодаря трем очка покинул зону переходных встреч.

    Уфимцы продлили безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей.

    Впервые с 2015 года в этом противостоянии победила гостевая команда.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 27; 0:2 – Бикфалви, 39 (с пенальти); 1:2 – Андрич, 61.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов (Фольмер, 62), Алиев (Сысуев, 46), Голубев (Жамалетдинов, 85), Карп (Камилов, 46), Андрич.

    «Урал»: Помазун, Герасимов (Евсеев, 40), Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов (Подберезкин, 64), Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Погребняк.

    Предупреждения: Андрич, 28; Карп, 38; Голубев, 55; Никитин, 79 – Аугустыняк, 35; Бавин, 73; Подберезкин, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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