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  • Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна

Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна

31 октября 2020, 22:54
24

«Зенит» проведет матч 13-го тура РПЛ против «Химок» без трех футболистов основы. Речь идет об Артеме Дзюбе, Венделе и Сердаре Азмуне.

«По нашей блистательной информации, на матч против «Химок» питерцы прилетели без этих трeх парней», – написал Metaratings.

  • Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.
  • Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.
  • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»

Источник: твиттер Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Вендел
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1604175489
Это хорошая новость для питерцев, у немытых появился шанс на ничейку)
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Skull_Boy
1604175683
Как будто от Дзюбы есть толк, как вафля бегает пока мяч от него не отскочит
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Бриг
1604177040
У всех наших, играющих в Евро - проблемы. Не готовы играть 2р в неделю. Проблемы в подготовке. Это видно даже по фигурам - толстые, дряблые.
Ответить
SanInstructor
1604177464
БЛИСТАТЕЛЬНОЙ...
Ответить
Из Твери Леха
1604180572
Дзюпа слишком устал за 45 минут в матче с Боруссией)))
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paracetamol
1604183319
Это хорошо, я бы их на месяц отстранил, всю бесполезную троицу.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1604198442
Судья поможет бомжам.
Ответить
Dr.Metal
1604208372
Вперёд, Химки!
Ответить
Ганнибал Лектор
1604211856
Ну значит у Химок нет шансов - будет футбол. Удачи Зениту!
Ответить
TOT26
1604216751
Как же без руководства Дзюбы, что будет делать Семак, потеряется совсем .
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