Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна

«Зенит» проведет матч 13-го тура РПЛ против «Химок» без трех футболистов основы. Речь идет об Артеме Дзюбе, Венделе и Сердаре Азмуне.

«По нашей блистательной информации, на матч против «Химок» питерцы прилетели без этих трeх парней», – написал Metaratings.

Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.

Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.

«Зенит» идет в РПЛ третьим.

Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»