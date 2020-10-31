Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна

«Зенит» проведет матч 13-го тура РПЛ против «Химок» без трех футболистов основы. Речь идет об Артеме Дзюбе, Венделе и Сердаре Азмуне.
«По нашей блистательной информации, на матч против «Химок» питерцы прилетели без этих трeх парней», – написал Metaratings.
- Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.
- Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.
Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»
Источник: твиттер Metaratings