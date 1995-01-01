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    Metaratings: «Зенит» прилетел на матч с «Химками» без Дзюбы, Вендела и Азмуна

    «Зенит» проведет матч 13-го тура РПЛ против «Химок» без трех футболистов основы. Речь идет об Артеме Дзюбе, Венделе и Сердаре Азмуне.

    «По нашей блистательной информации, на матч против «Химок» питерцы прилетели без этих трeх парней», – написал Metaratings.

    • Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.
    • Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

    Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»

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    Источник: твиттер Metaratings

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17620

      bset 1 минуту назад

      Будет очень интересно, если Зенит вновь проиграет. Химки в прошлом туре обрели уверенность, можно и дальше пойти. Желаю им удачи, ну а ЦСКА надо на первое выходить)

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      Рейтинг: +10452

      Skull_Boy 7 минут назад

      Как будто от Дзюбы есть толк, как вафля бегает пока мяч от него не отскочит

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      Рейтинг: +18868

      Боцман59rus 11 минут назад

      Это хорошая новость для питерцев, у немытых появился шанс на ничейку)

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      Рейтинг: -1145

      Стыдно за зенит 13 минут назад

      Прилетел бомжевик с Матюниным.

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