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    Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить встречу 13-го тура РПЛ против «Химок». Дело в усталости.

    «Дзюба и Сердар Азмун могут не сыграть с «Химками».

    Не удивляйтесь, если не увидите завтра, 1 ноября, форвардов на поле.

    У Артема – утомление, уже 32 года, матчей за клуб и сборную в последнее время прошло много, не помешала бы пауза. И дело не в конфликтах с Сергеем Семаком, которых не было.

    Сердар не до конца оправился от ангины», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.
    • Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11759

      Garrincha58 40 минут назад

      повезло! только кому? Химки выиграют стопудово!

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      Рейтинг: +66

      вальтер 79 44 минуты назад

      ну вот и посмотрим чего стоит Зенит без дзюбы

      0
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      Рейтинг: +1788

      Бриг 1 час назад

      С гораздо более слабыми химками в финале кубка еле-еле ушли от позора. Сейчас зенит вообще в жопе-чего ждать?

      0
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      Рейтинг: +8908

      paracetamol 1 час назад

      Это было бы просто отлично!

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      Рейтинг: +5519

      knikos > paracetamol 1 час назад

      Точно ! Вариант "Б" наконец-то увидим. А что , в Ростове уже было . И неплохо ! 3 очка !

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      Рейтинг: +18722

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Город Химки в слезах.)))

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