Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить встречу 13-го тура РПЛ против «Химок». Дело в усталости.
«Дзюба и Сердар Азмун могут не сыграть с «Химками».
Не удивляйтесь, если не увидите завтра, 1 ноября, форвардов на поле.
У Артема – утомление, уже 32 года, матчей за клуб и сборную в последнее время прошло много, не помешала бы пауза. И дело не в конфликтах с Сергеем Семаком, которых не было.
Сердар не до конца оправился от ангины», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Дзюба не забивает в восьми матчах подряд.
- Последний раз Артем отличался 29 сентября в матче с «Уфой» – тогда он оформил хет-трик.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина