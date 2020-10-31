Журналист Короткин: «Дзюба может не сыграть с «Химками»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить встречу 13-го тура РПЛ против «Химок». Дело в усталости.

«Дзюба и Сердар Азмун могут не сыграть с «Химками».

Не удивляйтесь, если не увидите завтра, 1 ноября, форвардов на поле.

У Артема – утомление, уже 32 года, матчей за клуб и сборную в последнее время прошло много, не помешала бы пауза. И дело не в конфликтах с Сергеем Семаком, которых не было.

Сердар не до конца оправился от ангины», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.