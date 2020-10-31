РПЛ. «Рубин» дома победил «Арсенал» и поднялся на пятое место

В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.

В составе казанцев отличились Карл Старфельт, Джордже Деспотович и Солтмурад Бакаев. За туляков забил Кирилл Панченко.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» остался на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Старфельт, 20; 2:0 – Деспотович, 22; 3:0 – Бакаев, 53; 3:1 – Панченко, 83.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Старфельт, Уремович (Зуев, 72), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильдгор, Бакаев (Зотов, 80), Хван, Йевтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов (Сокол, 80), Бауэр, Ломовицкий, Э. Кангва, Мохаммед (К. Кангва, 69), Чаушич, Джорджевич (Минаев, 85), Панченко (Хлусевич, 84).

Предупреждения: Самошников, 63; Косарев, 90+3 – Э. Кангва, 55; Беляев, 86.

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