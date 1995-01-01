Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    РПЛ. «Рубин» дома победил «Арсенал» и поднялся на пятое место

    В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.

    В составе казанцев отличились Карл Старфельт, Джордже Деспотович и Солтмурад Бакаев. За туляков забил Кирилл Панченко.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» остался на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Старфельт, 20; 2:0 – Деспотович, 22; 3:0 – Бакаев, 53; 3:1 – Панченко, 83.

    «Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Старфельт, Уремович (Зуев, 72), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильдгор, Бакаев (Зотов, 80), Хван, Йевтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71).

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов (Сокол, 80), Бауэр, Ломовицкий, Э. Кангва, Мохаммед (К. Кангва, 69), Чаушич, Джорджевич (Минаев, 85), Панченко (Хлусевич, 84).

    Предупреждения: Самошников, 63; Косарев, 90+3 – Э. Кангва, 55; Беляев, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1078

      Muboraksho 31 минуту назад

      Рубину респект. Слуцкий лучший тренер Европы. Второй Лобановский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15533

      slavutiq70 39 минут назад

      С победой Рубин!!!Вторая подряд отличная игра,,,видна работа Слуцкого,,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4063

      afw13 46 минут назад

      Рубин красавчики, Казань с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +942

      Sedoi_Goblin 48 минут назад

      Ай,да Викторыч! Ай,да молоток!! В рот мне ноги))) Может не зря он, как Валерий Васильевич,на скамейке раскачивается??? Рубин молодцы,продолжайте !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5101

      Рубинище 56 минут назад

      Красавцы, с победой нас. Счёт должен быть крупнее, но и так замечательно. Слуцкому надо запретить расслабляться игрокам, гол себе на ровном месте привезли. и ещё очень вредная привычка, садимся охранять счёт. Молодцы сегодня.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12839

      derrik2000 58 минут назад

      3-1 как раз тот случай, когда отражает действительное положение дел на поле.
      ИГРА БЫЛА!
      И она понравилась.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      xaker92 1 час назад

      Спокойно сыграли, в конце немного расслабились. Все по делу, Арсеналу удачи в дальнейшем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18854

      Боцман59rus 1 час назад

      Пандемия бессильна перед КазаньАрена, посещаемость на том же уровне ...Ура!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15411

      silver29 1 час назад

      А что классную команду Слуцкий создает, это еще раз подтверждает его квалификацию и что миллионные контракты игроков это еще не гарантия побед. Деспотович и Хвича просто красавы. Вот так не заметно, но верно Рубин то подбирается к лидерам и вполне способен потягаться за медали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2648

      raritet 1 час назад

      Леня молодец. Потихоньку поднимает Рубин.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15533

      slavutiq70 > raritet 34 минуты назад

      Подымет он Рубин однозначно,главное что б не мешали и прислушивались,,,,

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru