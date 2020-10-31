Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Рубин» дома победил «Арсенал» и поднялся на пятое место

РПЛ. «Рубин» дома победил «Арсенал» и поднялся на пятое место

31 октября 2020, 15:57
14

В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.

В составе казанцев отличились Карл Старфельт, Джордже Деспотович и Солтмурад Бакаев. За туляков забил Кирилл Панченко.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» остался на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Старфельт, 20; 2:0 – Деспотович, 22; 3:0 – Бакаев, 53; 3:1 – Панченко, 83.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Старфельт, Уремович (Зуев, 72), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильдгор, Бакаев (Зотов, 80), Хван, Йевтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов (Сокол, 80), Бауэр, Ломовицкий, Э. Кангва, Мохаммед (К. Кангва, 69), Чаушич, Джорджевич (Минаев, 85), Панченко (Хлусевич, 84).

Предупреждения: Самошников, 63; Косарев, 90+3 – Э. Кангва, 55; Беляев, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Арсенал
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1604149206
Леня молодец. Потихоньку поднимает Рубин.
Ответить
Боцман59rus
1604149362
Пандемия бессильна перед КазаньАрена, посещаемость на том же уровне ...Ура!!!
Ответить
xaker92
1604149415
Спокойно сыграли, в конце немного расслабились. Все по делу, Арсеналу удачи в дальнейшем.
Ответить
derrik2000
1604149745
3-1 как раз тот случай, когда отражает действительное положение дел на поле. ИГРА БЫЛА! И она понравилась.
Ответить
Рубинище
1604149847
Красавцы, с победой нас. Счёт должен быть крупнее, но и так замечательно. Слуцкому надо запретить расслабляться игрокам, гол себе на ровном месте привезли. и ещё очень вредная привычка, садимся охранять счёт. Молодцы сегодня.
Ответить
Sedoi_Goblin
1604150327
Ай,да Викторыч! Ай,да молоток!! В рот мне ноги))) Может не зря он, как Валерий Васильевич,на скамейке раскачивается??? Рубин молодцы,продолжайте !!!
Ответить
Мага 13
1604150466
Рубин красавчики, Казань с победой!
Ответить
slavа0508
1604150869
С победой Рубин!!!Вторая подряд отличная игра,,,видна работа Слуцкого,,,,
Ответить
Muboraksho
1604151313
Рубину респект. Слуцкий лучший тренер Европы. Второй Лобановский.
Ответить
zigbert
1604172991
Рубин с заслуженной победой! У команды есть игра и хорошие исполнители.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
1
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+