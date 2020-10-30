Максименко – о вызове Сафонова в сборную: «Мне тоже хочется»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своем отношении к вызову во взрослую сборную России голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
– На последние игры сборной России вызвали Сафонова, а ты остался в молодежке. Расстроился?
– Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время. Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.
- Сафонов заменил в заявке российской сборной Гилерме, но на поле так и не вышел.
- Максименко конкурирует с вратарем «Краснодара» за место в стартовом составе молодежной сборной.
Источник: Официальный сайт «Спартака»