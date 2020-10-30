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    Максименко – о вызове Сафонова в сборную: «Мне тоже хочется»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своем отношении к вызову во взрослую сборную России голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    – На последние игры сборной России вызвали Сафонова, а ты остался в молодежке. Расстроился?

    – Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время. Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.

    • Сафонов заменил в заявке российской сборной Гилерме, но на поле так и не вышел.
    • Максименко конкурирует с вратарем «Краснодара» за место в стартовом составе молодежной сборной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: -776

      Синитсосит 4 минуты назад

      2 косяка с краснодаром, просто грубейшие ошибки, как не забили просто повезло, какая сборная

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      Рейтинг: +550

      ySS 1 час назад

      Рановато, что одному, что другому

      0
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      Рейтинг: +2216

      Derzkiy1 2 часа назад

      В молодежки состав поинтереснее чем в основе будет .... Лучше бы там остался

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      Рейтинг: +1631

      Aston 2 часа назад

      Макс,для того,чтобы быть в первой по спортивной принципу,то надо постоянно работать над собой!Старайся и все получится!

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