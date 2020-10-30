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  • Максименко – о вызове Сафонова в сборную: «Мне тоже хочется»

Максименко – о вызове Сафонова в сборную: «Мне тоже хочется»

30 октября 2020, 15:55
5

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своем отношении к вызову во взрослую сборную России голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

– На последние игры сборной России вызвали Сафонова, а ты остался в молодежке. Расстроился?

– Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время. Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.

  • Сафонов заменил в заявке российской сборной Гилерме, но на поле так и не вышел.
  • Максименко конкурирует с вратарем «Краснодара» за место в стартовом составе молодежной сборной.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр
Комментарии (5)
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Aston
1604066197
Макс,для того,чтобы быть в первой по спортивной принципу,то надо постоянно работать над собой!Старайся и все получится!
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Derzkiy1
1604066291
В молодежки состав поинтереснее чем в основе будет .... Лучше бы там остался
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ySS
1604070002
Рановато, что одному, что другому
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Синитсосит
1604074429
2 косяка с краснодаром, просто грубейшие ошибки, как не забили просто повезло, какая сборная
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Кинстифа
1604119192
Ты слишком молод и мягок. научись для начала быть жёстче с защитниками в клубе. живой пример Акинфеев. Талан безусловно есть, дерзай!!!
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