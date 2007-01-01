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    КДК может отменить красную карточку Еременко в матче с «Химками»

    Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС заинтересовалась эпизодом с получением красной карточки полузащитником «Ростова» Романа Еременко в игре 12-го тура против «Химок» (0:2).

    Южане обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся, пишет «Спорт-Экспресс».

    Ранее на удаление Еременко отреагировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

    • Ростовчане проиграли три из пяти последних матчей.
    • Команда занимает шестое место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6204

      Hektor 84 1 минуту назад

      Кдк не хочет чтоб Спартак от синита увеличил отрыв. Синита в жопе надо же их как то тянуть. А то Спартак на подъеме.

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      Рейтинг: +1876

      СвинкаСправедливости 10 минут назад

      Видали , как Ростов тащат! Ещё матч со Спартаком не начался, а их уже тащат.

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      Рейтинг: +8572

      JTherry 13 минут назад

      как же вовремя создали эту ЭСК, можно и жалобы на судей разобрать, благо жалоб много, как никогда, и денег "срубить" на штрафах, отмене красных карточек...

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      Рейтинг: +13792

      vladimir-7 57 минут назад

      Ну вот с Ростовом дело сделано, теперь пора с ЦСКА разобраться, а то
      Зенит отлетел на 3 место. Кстати, а где разъяснение по запросу ЦСКА о сотрясении мозга и переломанном носе игроку ЦСКА Карпову? Ждем.

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      Рейтинг: +1876

      СвинкаСправедливости > vladimir-7 9 минут назад

      Сперва все спорные эпизоды в трёх последних матчах со Спартаком.

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      Рейтинг: +42758

      portero 1 час назад

      У них что ценник на отмену кк???

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