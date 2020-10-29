КДК может отменить красную карточку Еременко в матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС заинтересовалась эпизодом с получением красной карточки полузащитником «Ростова» Романа Еременко в игре 12-го тура против «Химок» (0:2).

Южане обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее на удаление Еременко отреагировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.