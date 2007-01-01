КДК может отменить красную карточку Еременко в матче с «Химками»

Кдк не хочет чтоб Спартак от синита увеличил отрыв. Синита в жопе надо же их как то тянуть. А то Спартак на подъеме.
Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС заинтересовалась эпизодом с получением красной карточки полузащитником «Ростова» Романа Еременко в игре 12-го тура против «Химок» (0:2).
Южане обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся, пишет «Спорт-Экспресс».
Ранее на удаление Еременко отреагировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- Ростовчане проиграли три из пяти последних матчей.
- Команда занимает шестое место в РПЛ.