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  • КДК может отменить красную карточку Еременко в матче с «Химками»

КДК может отменить красную карточку Еременко в матче с «Химками»

29 октября 2020, 13:12
21

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС заинтересовалась эпизодом с получением красной карточки полузащитником «Ростова» Романа Еременко в игре 12-го тура против «Химок» (0:2).

Южане обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее на удаление Еременко отреагировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

  • Ростовчане проиграли три из пяти последних матчей.
  • Команда занимает шестое место в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Еременко Роман Казарцев Василий
Комментарии (21)
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portero
1603967910
У них что ценник на отмену кк???
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vladimir-7
1603968774
Ну вот с Ростовом дело сделано, теперь пора с ЦСКА разобраться, а то Зенит отлетел на 3 место. Кстати, а где разъяснение по запросу ЦСКА о сотрясении мозга и переломанном носе игроку ЦСКА Карпову? Ждем.
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JTherry
1603971419
как же вовремя создали эту ЭСК, можно и жалобы на судей разобрать, благо жалоб много, как никогда, и денег "срубить" на штрафах, отмене красных карточек...
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СвинкаСправедливости
1603971609
Видали , как Ростов тащат! Ещё матч со Спартаком не начался, а их уже тащат.
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Hektor 84
1603972169
Кдк не хочет чтоб Спартак от синита увеличил отрыв. Синита в жопе надо же их как то тянуть. А то Спартак на подъеме.
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derrik2000
1603978975
"Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС заинтересовалась..." "Южане обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК)..." "Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся..." Пока клуб НЕ обратится, а ЭСК НЕ посчитает, КДК НЕ заинтересуется.))) А то ишь... прямо не КДК, а какой-то "клуб почемучек", если буквально читать это новость... ))
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gosset
1603979509
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Axe111
1603979737
А результат не хотят отменить?????? Смысл этих отмен,обнулений,отстранений,ну просто цирк!!!!!!!!
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Просто-333
1603983152
Может? или отменили- разница огромная
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ySS
1603984437
Играй Ростов следующий матч с Зенитом, и рассматривать бы не стали
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