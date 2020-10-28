Рэшфорд, Фелиш, Сапата и Кен – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это нападающие Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Мойзе Кен («ПСЖ»), Жоау Фелиш («Атлетико») и Дуван Сапата («Аталанта»).
- Англичанин оформил хет-трик в матче с «РБ Лейпциг».
- Итальянец, португалец и колумбиец сделали по дублю в играх против «Истанбула», «Зальцбурга» и «Аякса» соответственно.
Помогите выбрать Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!Маркус РэшфордЖоау ФеликсДуван СапатаМойзе КенГолосуй! https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/8JQg3hwmIc— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020