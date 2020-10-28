Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд»; «Аталанта» обменялась двумя голами с «Аяксом», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов не справилась с «Аяксом». Россиянин Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

«Ливерпуль» не проигрывает на своем поле в группе Лиги чемпионов с октября 2014 года.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Аталанта (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Тадич, 30 (с пенальти); 0:2 – Траоре, 38; 1:2 – Сапата, 54; 2:2 – Сапата, 60.

Ливерпуль (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жота, 55; 2:0 – Салах, 90+3 (с пенальти).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов