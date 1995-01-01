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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд»; «Аталанта» обменялась двумя голами с «Аяксом», Миранчук остался в запасе

    «Аталанта» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов не справилась с «Аяксом». Россиянин Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

    «Ливерпуль» не проигрывает на своем поле в группе Лиги чемпионов с октября 2014 года.

    Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

    Аталанта (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тадич, 30 (с пенальти); 0:2 – Траоре, 38; 1:2 – Сапата, 54; 2:2 – Сапата, 60.

    Ливерпуль (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 55; 2:0 – Салах, 90+3 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3156

      maygli 1 час назад

      А выпустили бы Миранчука, как в прошлой игре на 80-й минуте и выиграли бы опять, теперь локти кусайте.

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      Рейтинг: +3975

      dinar7777dinar 1 час назад

      лч вообще жара !!

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