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    Серия А. «Интер» благодаря победе над «Дженоа» поднялся на третье место, Шомуродов вышел на 65-й минуте

    «Интер» между матчами Лиги чемпионов победил в Генуе. Решающий гол забил форвард Ромелу Лукаку.

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов вышел на замену на 65-й минуте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

    Дженоа – Интер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 64; 0:2 – Д‘Амброзио, 79.

    Календарь Серии А

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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