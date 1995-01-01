Серия А. «Интер» благодаря победе над «Дженоа» поднялся на третье место, Шомуродов вышел на 65-й минуте

«Интер» между матчами Лиги чемпионов победил в Генуе. Решающий гол забил форвард Ромелу Лукаку.
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов вышел на замену на 65-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур
Голы: 0:1 – Лукаку, 64; 0:2 – Д‘Амброзио, 79.
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«Интер» между матчами Лиги чемпионов победил в Генуе. Решающий гол забил форвард Ромелу Лукаку.
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов вышел на замену на 65-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур
Голы: 0:1 – Лукаку, 64; 0:2 – Д‘Амброзио, 79.