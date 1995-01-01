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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Лейпциг» справился с «Гертой» и другие результаты

    Чемпион Германии после победы в Лиге чемпионов над «Атлетико» взял три очка и во встрече Бундеслиги. Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

    Другой участник Лиги чемпионов «Лейпциг» победил «Герту». «Боруссия» из Менхенгладбаха взяла три очка в Майнце.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 10; 2:0 – Левандовски, 26; 3:0 – Левандовски, 60; 4:0 – Сане, 72; 5:0 – Мусиала, 90.

    Майнц – Боруссия М – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Штиндль, 15; 1:1 – Матета, 23; 2:1 – Матета, 36; 2:2 – Хофманн, 76 (с пенальти); 2:3 – Гинтер, 83.

    Лейпциг – Герта – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 8; 1:1 – Упамекано, 11; 2:1 – Сабитцер, 77 (с пенальти).

    Удаления: нет – Зеефуик, 50 (вторая ж.к.).

    Унион – Фрайбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Грифо, 34; 1:1 – Андрих, 36.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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