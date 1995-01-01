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    Жоаозиньо: «Жалко, что получение российского гражданства и травма почти совпали по времени – может сыграл бы на ЧМ-2018»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо выразил сожаление, что ему не удалось попасть в заявку сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

    «Гражданство мне предлагали еще в Болгарии – ради игры за сборную. Я сразу позвонил родителям, друзьям, спрашивал их мнение. Никто не отговаривал, я был не против, но тема как-то затухла. Мне говорили, что против выступил президент «Левски», не знаю почему.

    В «Краснодаре» была другая история – в первую очередь гражданство предложили из-за лимита. Я сразу согласился – с клубом действительно была сильная связь. Даже жалко, что получение гражданства и травма почти совпали по времени – может быть, сыграл бы на чемпионате мира в России», – сказал 31-летний футболист.

    • Бразилец получил российский паспорт в августе 2016 года.
    • За сборную России он не дебютировал до сих пор.
    • С лета Жоаозиньо выступает за «Сочи».

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    Источник: Sports.ru

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