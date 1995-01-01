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    Жоаозиньо – об отказе «Краснодару»: «Предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Но мне нужна стабильность»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо объяснил свой отказ возвращаться в «Краснодар» прошлым летом.

    «Этим летом я мог вернуться в «Краснодар» – руководство предложило потренироваться пару недель и сказало, что после этого Мурад Мусаев примет решение. Мы вообще не говорили о прошлом – наверное, это еще один показатель чувств друг к другу.

    Меня больше рассматривали как левого защитника, вроде бы хотели взять, но предложение меня не устроило. Дело не в позиции – в защите я играл и в Бразилии, и в Болгарии, и в «Динамо», когда Скопинцев был травмирован или дисквалифицирован.

    Я был готов вернуться, но мне предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Мне почти 32 – нужна стабильность хотя бы в течение одного сезона», – сказал хавбек.

    • Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.
    • После этого он два сезона провел в «Динамо».
    • 11 августа о подписании контракта с натурализованным бразильцем объявил «Сочи».

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    Источник: Sports.ru

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