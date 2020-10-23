Жоаозиньо – об отказе «Краснодару»: «Предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Но мне нужна стабильность»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо объяснил свой отказ возвращаться в «Краснодар» прошлым летом.

«Этим летом я мог вернуться в «Краснодар» – руководство предложило потренироваться пару недель и сказало, что после этого Мурад Мусаев примет решение. Мы вообще не говорили о прошлом – наверное, это еще один показатель чувств друг к другу.

Меня больше рассматривали как левого защитника, вроде бы хотели взять, но предложение меня не устроило. Дело не в позиции – в защите я играл и в Бразилии, и в Болгарии, и в «Динамо», когда Скопинцев был травмирован или дисквалифицирован.

Я был готов вернуться, но мне предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Мне почти 32 – нужна стабильность хотя бы в течение одного сезона», – сказал хавбек.