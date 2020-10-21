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    Кубок России. Хет-трик Бикфалви принес «Уралу» волевую победу над «Велесом»

    В третьем туре элитного раунда Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Велес» со счетом 3:1.

    Екатеринбуржцы проигрывали до 86-й минуты, затем в течение восьми минут полузащитник Эрик Бикфалви забил три мяча.

    «Урал» набрал шесть очков и вышел в плей-офф турнира.

    Кубок России. Группа 1. 3-й тур

    Велес – Урал – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Максименко, 54; 1:1 – Бикфалви, 86; 1:2 – Бикфалви, 89; 1:3 – Бикфалви, 90+4.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    21.10.2020 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3

      anyaprostyak 21 октября 2020, 16:47


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      Рейтинг: +24603

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2020, 16:37

      Никак не могу понять, почему Эрик до сих пор не в ТОП-клубе.

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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > DOCTOR PENALTY 21 октября 2020, 16:53

      возраст , да и комфортно ему в урале.

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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 21 октября 2020, 16:29

      глядя на игру спартака... хочется ни когда не смотреть футбол, но вспоминаю игру зенита вчера, так вообще его забыть хочется. а урал, кубковая команда, их бы на еврики протащить. будут биться 100%

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