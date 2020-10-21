Кубок России. Хет-трик Бикфалви принес «Уралу» волевую победу над «Велесом»

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В третьем туре элитного раунда Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Велес» со счетом 3:1.
Екатеринбуржцы проигрывали до 86-й минуты, затем в течение восьми минут полузащитник Эрик Бикфалви забил три мяча.
«Урал» набрал шесть очков и вышел в плей-офф турнира.
Кубок России. Группа 1. 3-й тур
Голы: 1:0 – Максименко, 54; 1:1 – Бикфалви, 86; 1:2 – Бикфалви, 89; 1:3 – Бикфалви, 90+4.
Турнирные таблицы Кубка России