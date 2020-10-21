Кубок России. Хет-трик Бикфалви принес «Уралу» волевую победу над «Велесом»

В третьем туре элитного раунда Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Велес» со счетом 3:1.

Екатеринбуржцы проигрывали до 86-й минуты, затем в течение восьми минут полузащитник Эрик Бикфалви забил три мяча.

«Урал» набрал шесть очков и вышел в плей-офф турнира.

Кубок России. Группа 1. 3-й тур

Велес – Урал – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Максименко, 54; 1:1 – Бикфалви, 86; 1:2 – Бикфалви, 89; 1:3 – Бикфалви, 90+4.

Календарь Кубка России

Турнирные таблицы Кубка России