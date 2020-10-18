РПЛ. Ломовицкий принес «Арсеналу» победу над «Уралом»

В 11-м туре чемпионата России «Арсенал» оказался сильнее соперника из Екатеринбурга. Единственный мяч забил арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий.

Туляки поднялись на 11-ю строчку в таблице, а «Урал» опустился на 13-ю.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 36.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий (Ковалев, 71 (Хлусевич, 88)), Э. Кангва (Громыко, 84), Кадири, Панченко (Аджоев, 84), Джорджевич (К. Кангва, 71).

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Емельянов, Ефремов (Шаболин, 76), Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Подберезкин, 61), Мишкич (Погребняк, 76).

Предупреждения: Ломовицкий, 29; Панченко, 39; Бауэр, 81 – Страндберг, 15; Мишкич, 56; Калинин, 67; Емельянов, 90+2.

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