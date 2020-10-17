РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Рахимова уступила «Локомотиву», москвичи поднялись на третье место

«Локомотив» перед стартом Лиги чемпионов одержал победу в РПЛ. Обыграна «Уфа», с которой работает бывший главный тренер москвичей Рашид Рахимов.
Команда Марко Николича находится на третьем месте – она догнала «Спартак». Уфимцы идут в зоне вылета.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Крыховяк, 68.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Крыховяк, Куликов, Миранчук (Лисакович, 90), Смолов (Камано, 85), Эдер (Зе Луиш, 65).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Фольмер, 90+4), Камилов (Сысуев, 77), Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
Предупреждения: Жемалетдинов, 32; Живоглядов, 90+4 – Табидзе, 90.
Источник: Бомбардир.ру