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    РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Рахимова уступила «Локомотиву», москвичи поднялись на третье место

    «Локомотив» перед стартом Лиги чемпионов одержал победу в РПЛ. Обыграна «Уфа», с которой работает бывший главный тренер москвичей Рашид Рахимов.

    Команда Марко Николича находится на третьем месте – она догнала «Спартак». Уфимцы идут в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Крыховяк, 68.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Крыховяк, Куликов, Миранчук (Лисакович, 90), Смолов (Камано, 85), Эдер (Зе Луиш, 65).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Фольмер, 90+4), Камилов (Сысуев, 77), Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

    Предупреждения: Жемалетдинов, 32; Живоглядов, 90+4 – Табидзе, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1275

      фанат джигурды 12 минут назад

      С очередной нас вымученной победой.
      Бонифация с почином!!! Он за 7 минут после выхода сделал больше, чем до этого всё вместе взятое нападение. Хорошо прессанул Беленова, не выключился из эпизода, хотя и Гиля сегодня с Лысцовым чуть не начудили.
      В защите опять проходной двор, спасибо Алибекову, что простил.

      2
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      Рейтинг: +18522

      Боцман59rus 14 минут назад

      Во что играет Локо, не понятно, такие подарки бывают редко)))

      0
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      Рейтинг: +403

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Зе Луиш оживил вялую игру. Респект. Крыховяк тоже молодец. В остальном игра рутинная, не зрелищная. Результат закономерный. С победой.

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