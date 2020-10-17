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  • РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Рахимова уступила «Локомотиву», москвичи поднялись на третье место

РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Рахимова уступила «Локомотиву», москвичи поднялись на третье место

17 октября 2020, 18:22
7

«Локомотив» перед стартом Лиги чемпионов одержал победу в РПЛ. Обыграна «Уфа», с которой работает бывший главный тренер москвичей Рашид Рахимов.

Команда Марко Николича находится на третьем месте – она догнала «Спартак». Уфимцы идут в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Крыховяк, 68.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Крыховяк, Куликов, Миранчук (Лисакович, 90), Смолов (Камано, 85), Эдер (Зе Луиш, 65).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Фольмер, 90+4), Камилов (Сысуев, 77), Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

Предупреждения: Жемалетдинов, 32; Живоглядов, 90+4 – Табидзе, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Рахимов Рашид
Комментарии (7)
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Красногорск_Фан
1602948371
Зе Луиш оживил вялую игру. Респект. Крыховяк тоже молодец. В остальном игра рутинная, не зрелищная. Результат закономерный. С победой.
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Боцман59rus
1602948478
Во что играет Локо, не понятно, такие подарки бывают редко)))
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фанат джигурды
1602948589
С очередной нас вымученной победой. Бонифация с почином!!! Он за 7 минут после выхода сделал больше, чем до этого всё вместе взятое нападение. Хорошо прессанул Беленова, не выключился из эпизода, хотя и Гиля сегодня с Лысцовым чуть не начудили. В защите опять проходной двор, спасибо Алибекову, что простил.
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Muboraksho
1602964550
В блеклой игре Локомотива заслуга Уфы... Не унывай Уфа...
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Из Твери Леха
1602970372
Беленову позор!
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