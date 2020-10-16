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  • Шатов: «В одну лодку с Малафеевым не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете»

Шатов: «В одну лодку с Малафеевым не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете»

16 октября 2020, 14:55
12

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о своих отношениях с бывшим заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым.

– А какие сложились отношения с Малафеевым? Вы успели с ним поиграть в одной команде как футболист, а потом он стал заместителем спортивного директора. Дзюба о Малафееве сказал много негативного.

– В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно – окей, его право. Но я бы так не поступил.

Да, увидев Славу, поздороваюсь с ним, подам руку. Это нормально, он и старше меня, и мой бывший партнер. Еще наши жены раньше общались, но что-то иметь с ним близкое... Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Малафеев Вячеслав Шатов Олег
Комментарии (12)
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Mityai90
1602851421
Потоп, а у нас говно в лодке будет плыть.
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NotFound
1602854819
А протянет ли Малафеев ему в ответ руку после таких высказываний Шатова?))
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oyabun
1602856367
А в чем разногласия, то? Подскажите..
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polt
1602857983
А куда плыть то собрался? Сиди уже на попе ровно, приплыл.
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paracetamol
1602858088
Да ладно тебе. Славик - лучший вратарь России был!
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Ганнибал Лектор
1602860835
Надеюсь, у Славы в риэлторских делах получается лучше, чем заместителем спортдира
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general.lizyukov
1602876541
Смешно слышать от бегунка за баблом в адрес ветерана клуба.
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морозз
1602884213
Вообще то Слава самый интеллектуальный футболист страны, всегда вежлив и с хорошей дикцией! Ну а люб всем не будешь!
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