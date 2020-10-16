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    Шатов: «В одну лодку с Малафеевым не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете»

    Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о своих отношениях с бывшим заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым.

    – А какие сложились отношения с Малафеевым? Вы успели с ним поиграть в одной команде как футболист, а потом он стал заместителем спортивного директора. Дзюба о Малафееве сказал много негативного.

    – В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно – окей, его право. Но я бы так не поступил.

    Да, увидев Славу, поздороваюсь с ним, подам руку. Это нормально, он и старше меня, и мой бывший партнер. Еще наши жены раньше общались, но что-то иметь с ним близкое... Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8662

      paracetamol 34 минуты назад

      Да ладно тебе. Славик - лучший вратарь России был!

      0
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      Рейтинг: +3643

      polt 36 минут назад

      А куда плыть то собрался? Сиди уже на попе ровно, приплыл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25177

      oyabun 1 час назад

      А в чем разногласия, то? Подскажите..

      1
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      Рейтинг: +213

      NotFound 1 час назад

      А протянет ли Малафеев ему в ответ руку после таких высказываний Шатова?))

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      Рейтинг: +14511

      silver29 2 часа назад

      Почему где шлюба там обязательно ругань, интрижки и скандалы ? он предлагал засунуть деньги Малофееву в #####, он называл Семака "земляным .......", он наушничал Черчесову...... везде его поганый язык и шепелявая речь дебила (((( А Шатову не стоит ему поддакивать, еще не известно сядет ли Малофеев с ним в одном поле..........

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      Рейтинг: +312

      Mityai90 2 часа назад

      Потоп, а у нас говно в лодке будет плыть.

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