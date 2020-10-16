Шатов: «В одну лодку с Малафеевым не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о своих отношениях с бывшим заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым.

– А какие сложились отношения с Малафеевым? Вы успели с ним поиграть в одной команде как футболист, а потом он стал заместителем спортивного директора. Дзюба о Малафееве сказал много негативного.

– В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно – окей, его право. Но я бы так не поступил.

Да, увидев Славу, поздороваюсь с ним, подам руку. Это нормально, он и старше меня, и мой бывший партнер. Еще наши жены раньше общались, но что-то иметь с ним близкое... Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку.

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