Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о том, кто настоял на его уходе из «Зенита».

– Кто был главным инициатором вашего ухода из «Зенита» этим летом?

– Совпала совокупность факторов. Богданыч (Сергей Семак – прим. «Бомбардира») всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава».

– Но?

– Травмы и повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество – они выбрали другого футболиста на мою позицию.

– Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой?

– Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в «Зените», искать свой шанс. Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался. Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой, – сказал Шатов в интервью Sport24.

Шатов покинул «Зенит» по истечении контракта. Он выступал за петербуржцев с 2013 года.

Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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