Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху»

Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху»

16 октября 2020, 11:16
17

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о том, кто настоял на его уходе из «Зенита».

– Кто был главным инициатором вашего ухода из «Зенита» этим летом?

– Совпала совокупность факторов. Богданыч (Сергей Семак – прим. «Бомбардира») всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава».

– Но?

– Травмы и повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество – они выбрали другого футболиста на мою позицию.

– Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой?

– Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в «Зените», искать свой шанс. Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался. Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой, – сказал Шатов в интервью Sport24.

  • Шатов покинул «Зенит» по истечении контракта. Он выступал за петербуржцев с 2013 года.
  • Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.
  • Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Шатов – о несостоявшемся переходе в «Сочи»: «Это было бы футбольным преступлением»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Шатов Олег Семак Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1602839203
даже сейчас в Рубине не видно Шатова он как игрок пропал года три назад и вряд ли вернётся он напоминает мне Саенко или Торбинского те тоже блеснули и потихоньку стухли
Ответить
FanatSerj
1602839851
в очередной раз уже с другой стороны прилетело, что Семак по факту не имеет "веское слово" в клубе, это конечно не очень, когда руководители лезут в состав и говорят кого оставлять и кого ставить. Был бы Денисов уже бы скандал в клубе и развал, тот такого терпеть не мог не в Зените, не в Анжи, ни в Динамо ))
Ответить
Давид59
1602842567
Клуб - не благотворительный фонд. Шатов больше лечился, чем играл. Чего тут не ясно?
Ответить
BarStep
1602844590
Не только вверху увидели что ты сдал и остановился Олег, но и мы, болельщики, это тоже хорошо видели... Поэтому давай без претензий...
Ответить
Retiremen_VMF
1602845327
Шатов, ну кто скажет, что он плохой? Нет наверное таких. Но и сказать, что он хороший тоже не скажешь. Все знают одно, нет в составе значит травма. А в состав давно не попадал. Вообще у нас в стране можно по пальцам пересчитать хрустальных игроков. И не плохих когда то игроков!
Ответить
3a zenit
1602860647
Нахера его вообще возвращали?Он был не нужен команде.
Ответить
portero
1602861003
Олег не смеши... тебя волновала на поле причёска больше чем игра. Стоячок ленивый, одни понты остались, отвграл пару сезонов заезды во вмех местах, типо бегать не бармкое дело, стоит и наблюдает.....
Ответить
Hektor 84
1602861716
Что то косой разговорился
Ответить
zigbert
1602862674
Тут надо реально смотреть на вещи. На прежний уровень Шатов уже не выйдет.
Ответить
кошмарик
1602885436
а что, не тянул он, от слова совсем.. один- два неплохих матча за сезон, а остальное время пешком ходил по полю..
Ответить
Главные новости
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+