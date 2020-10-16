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    Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху»

    Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о том, кто настоял на его уходе из «Зенита».

    – Кто был главным инициатором вашего ухода из «Зенита» этим летом?

    – Совпала совокупность факторов. Богданыч (Сергей Семак – прим. «Бомбардира») всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава».

    – Но?

    – Травмы и повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество – они выбрали другого футболиста на мою позицию.

    – Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой?

    – Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в «Зените», искать свой шанс. Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался. Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой, – сказал Шатов в интервью Sport24.

    • Шатов покинул «Зенит» по истечении контракта. Он выступал за петербуржцев с 2013 года.
    • Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.
    • Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11656

      Garrincha58 2 минуты назад

      даже сейчас в Рубине не видно Шатова он как игрок пропал года три назад и вряд ли вернётся он напоминает мне Саенко или Торбинского те тоже блеснули и потихоньку стухли

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      Рейтинг: +3383

      Cleaner 15 минут назад

      А и Б сидели на Трубе. И решили, что Шатов не нужен Зениту...

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      Рейтинг: -1206

      зинет недоклуб 19 минут назад

      правильно сделал сбежал с голубятни

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      Рейтинг: +8659

      paracetamol 25 минут назад

      Успехов, Олег!

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      Рейтинг: +14485

      silver29 47 минут назад

      Странная логика Шатова выживают, а Кузю без игровой практики считают спасителем сенита ))) Хотя в ЛЧ он точно бы не помешал.

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      Рейтинг: +8659

      paracetamol > silver29 24 минуты назад

      Травм Олег нахватал и больше на больничном сидел. А Кузя выздоровел и, вообще, более напористый!

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