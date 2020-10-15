Президент «Урала» не исключил возвращение Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на появившиеся слухи о возможном возвращении в клуб форварда Павла Погребняка.

«Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придет Мирзов, который ушел в «Химки», потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться... Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать», – сказал Иванов.