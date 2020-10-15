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    Президент «Урала» не исключил возвращение Погребняка

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на появившиеся слухи о возможном возвращении в клуб форварда Павла Погребняка.

    «Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придет Мирзов, который ушел в «Химки», потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться... Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать», – сказал Иванов.

    • Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год.
    • За два сезона нападающий забил восемь голов в 33 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8637

      paracetamol 5 минут назад

      Нахр нужен этот старикашка, лучшеб Ильина вернули!

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