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    «РБ-Спорт»: Турбина отстранят от судейства в РПЛ на два тура

    Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура, пишет «РБ -Спорт».

    Недовольство комиссии вызвали несколько судейских решений Турбина в этой игре, также на отстранение повлияла оценка инспектора матча – рефери получил «двойку». Свою деятельность Турбин возобновит после паузы в чемпионате уже в ФНЛ.

    Кроме этого, комиссия не смогла прийти к единому решению относительно эпизода с удалением полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, который выразил недовольство прыжком сзади игрока сочинцев Кристиана Нобоа, за что был удален за вторую желтую карточку. Голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну.

    • Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Сочи».
    • Турбин показал восемь желтых карточек и удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии23
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      Рейтинг: +4911

      Рубинище 17 минут назад

      что это за наказание-2тура-пусть до весны сидит правила учит, а остаток сезона в ФНЛ проводит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +605

      Ужас Бората 51 минуту назад

      Газпром вытащит, а то синит некому продвигать будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4771

      nik55 1 час назад

      какая комиссия и такое же руководство РФС------балом правит ГАЗСРЕМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Два тура за систематический беспредел ?!! Ну, сейчас этот Турбогаз в ФНЛ мал мал отвисится и с новыми силами в зад, в РПЛ, бабосы месить и своим газоболотным шефам подма%ивать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +79816

      zigbert 2 часа назад

      Ростову от этого решения не легче.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1406

      Romio-xxx 2 часа назад

      А представляете ,что эта харя наглая будет творить в ФНЛ?Здесь хоть чуточку побаивался авторитета игроков и тренеров,а там вообще себя хрен знает кем возомнит!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14387

      silver29 2 часа назад

      Там целое осиное гнездо сидящее на зарплате болотных газовиков (((

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21811

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      В жопе у тебя гнездо осиное ))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14387

      silver29 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну если считать моей жопой твой рот, то да. )))

      5
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      Рейтинг: +21811

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Ни абижайся пажаласта иблан, я ни со зла !

      1
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      Рейтинг: +14387

      silver29 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Да какие обиды на оттраханных !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21811

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Обидился фсетаки .

      3
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      Рейтинг: +21811

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Ну не плакай.

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      Рейтинг: +21811

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Тебе вон твой партнёр по однополой лубви плюсует сразу . Или ты сам себя удовлетворяешь?

      3
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      Рейтинг: +13460

      vladimir-7 2 часа назад

      А почему только на два тура, надо отправить на обучение до марта,
      хотя бы

      4
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      Рейтинг: +4969

      maior-60 > vladimir-7 1 час назад

      В академию Еськова.

      1
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      Рейтинг: +12121

      derrik2000 2 часа назад

      Если по 2-й "жёлтой" карточке Норманну ""голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну", тогда ПО-ЧЕ-МУ "РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура"???

      В этом случае Турбин же НЕ ВИНОВАТ!!!
      Клоуны есть КЛОУНЫ!
      Сейчас везде сидят КЛОУНЫ, которым наплевать, КАК к их "судьбоносным решениям" будут относиться подавляющее большинство граждан.

      Или, как говорил самизнаетекто, "просим отнестись с пониманием"???

      2
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      Рейтинг: +9006

      ilichkadr 2 часа назад

      Опустили беднягу на 200 тыщ. деревянных.............

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