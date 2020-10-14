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  • «РБ-Спорт»: Турбина отстранят от судейства в РПЛ на два тура

«РБ-Спорт»: Турбина отстранят от судейства в РПЛ на два тура

14 октября 2020, 14:40
17

Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура, пишет «РБ -Спорт».

Недовольство комиссии вызвали несколько судейских решений Турбина в этой игре, также на отстранение повлияла оценка инспектора матча – рефери получил «двойку». Свою деятельность Турбин возобновит после паузы в чемпионате уже в ФНЛ.

Кроме этого, комиссия не смогла прийти к единому решению относительно эпизода с удалением полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, который выразил недовольство прыжком сзади игрока сочинцев Кристиана Нобоа, за что был удален за вторую желтую карточку. Голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну.

  • Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Сочи».
  • Турбин показал восемь желтых карточек и удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Нобоа Кристиан Норманн Матиас Турбин Евгений
Комментарии (17)
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ALEX ML
1602675985
Половина комиссии неучи и бездари
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Есь Казарский
1602676237
Прогнившая система...
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ilichkadr
1602677881
Опустили беднягу на 200 тыщ. деревянных.............
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derrik2000
1602678295
Если по 2-й "жёлтой" карточке Норманну ""голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну", тогда ПО-ЧЕ-МУ "РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура"??? В этом случае Турбин же НЕ ВИНОВАТ!!! Клоуны есть КЛОУНЫ! Сейчас везде сидят КЛОУНЫ, которым наплевать, КАК к их "судьбоносным решениям" будут относиться подавляющее большинство граждан. Или, как говорил самизнаетекто, "просим отнестись с пониманием"???
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vladimir-7
1602678455
А почему только на два тура, надо отправить на обучение до марта, хотя бы
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Romio-xxx
1602679996
А представляете ,что эта харя наглая будет творить в ФНЛ?Здесь хоть чуточку побаивался авторитета игроков и тренеров,а там вообще себя хрен знает кем возомнит!!!
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zigbert
1602680028
Ростову от этого решения не легче.
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Чехов на Садовой
1602680543
Два тура за систематический беспредел ?!! Ну, сейчас этот Турбогаз в ФНЛ мал мал отвисится и с новыми силами в зад, в РПЛ, бабосы месить и своим газоболотным шефам подма%ивать.
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nik55
1602682676
какая комиссия и такое же руководство РФС------балом правит ГАЗСРЕМ
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Давид59
1602688482
Удаление Нормана - ключевой эпизод. По нему мнения разделились. Спрашивается, чего наказываете?
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