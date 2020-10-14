«РБ-Спорт»: Турбина отстранят от судейства в РПЛ на два тура

Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура, пишет «РБ -Спорт».

Недовольство комиссии вызвали несколько судейских решений Турбина в этой игре, также на отстранение повлияла оценка инспектора матча – рефери получил «двойку». Свою деятельность Турбин возобновит после паузы в чемпионате уже в ФНЛ.

Кроме этого, комиссия не смогла прийти к единому решению относительно эпизода с удалением полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, который выразил недовольство прыжком сзади игрока сочинцев Кристиана Нобоа, за что был удален за вторую желтую карточку. Голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну.