«РБ-Спорт»: Турбина отстранят от судейства в РПЛ на два тура

Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав матч 10-го тура между «Сочи» и «Ростовом», приняла решение отстранить арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ на два тура, пишет «РБ -Спорт».
Недовольство комиссии вызвали несколько судейских решений Турбина в этой игре, также на отстранение повлияла оценка инспектора матча – рефери получил «двойку». Свою деятельность Турбин возобновит после паузы в чемпионате уже в ФНЛ.
Кроме этого, комиссия не смогла прийти к единому решению относительно эпизода с удалением полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, который выразил недовольство прыжком сзади игрока сочинцев Кристиана Нобоа, за что был удален за вторую желтую карточку. Голоса экспертов по этому эпизоду разделились поровну.
- Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Сочи».
- Турбин показал восемь желтых карточек и удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за разговоры.
Источник: «РБ-Спорт»