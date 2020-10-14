«Зенит» показал первое фото Вендела с Семаком

Новичок «Зенита» полузащитник Вендел прилетел в Санкт-Петербург, где в ближайшее время подпишет контракт с петербуржцами.

В твиттере клуба появилось первая совместная фотография бразильца с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.

Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.