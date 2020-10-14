«Зенит» показал первое фото Вендела с Семаком

Ну что, 300 тыщ штрафа за нарушение социальной дистанции и отсутствие масок? Или стрелочка не поворачивается?
Новичок «Зенита» полузащитник Вендел прилетел в Санкт-Петербург, где в ближайшее время подпишет контракт с петербуржцами.
В твиттере клуба появилось первая совместная фотография бразильца с главным тренером команды Сергеем Семаком.
- «Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.
- Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 14, 2020