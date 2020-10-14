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    «Зенит» показал первое фото Вендела с Семаком

    Новичок «Зенита» полузащитник Вендел прилетел в Санкт-Петербург, где в ближайшее время подпишет контракт с петербуржцами.

    В твиттере клуба появилось первая совместная фотография бразильца с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    • «Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.
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    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: -78

      Alex_MI_5 3 минуты назад

      Ну что, 300 тыщ штрафа за нарушение социальной дистанции и отсутствие масок? Или стрелочка не поворачивается?

      0
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      Рейтинг: -103

      Спартач80 20 минут назад

      "В цветах клуба нет чёрного"?Переобувашки по-питерски=)

      0
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      Рейтинг: +1833

      Бомбардиръ 31 минуту назад

      Пират какой-то этот Вандал)

      0
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      Рейтинг: +8617

      paracetamol 40 минут назад

      На Малколма похож.

      0
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      Рейтинг: +9000

      ilichkadr > paracetamol 27 минут назад

      Есть такое, но Малкому надо немного бороду и бакенбарды отпустить и будет в самый раз.

      0
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      Рейтинг: +5089

      САДЫЧОК 1 час назад

      2-3 матча -и мы поймём , его уровень !

      0
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      Рейтинг: +1608

      petrucho-spb 1 час назад

      Позитивный парень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9000

      ilichkadr 1 час назад

      Не похож на бразильца. Больше смахивает на эфиоптвоюмать.

      1
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      Рейтинг: +1993

      Из Твери Леха > ilichkadr 51 минуту назад

      на фото в профиле вообще на индуса похож))

      1
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      Рейтинг: +9000

      ilichkadr > Из Твери Леха 40 минут назад

      Да, просматривается, но у меня вызвало подозрение 2 сережки. Ка-то это не вяжется с бразильцем или я отстал от жизни? Может Ведел уже успел нахвататься "культуры" в толерантной Европе?

      0
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      Рейтинг: +826

      кто там 1 час назад

      А за ними обработанный куями kpccspb лежит отдыхает гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +4358

      KPCCSPB > кто там 1 час назад

      Нет, там твоя мамаша в канаве залежалась, после куража с дальнобойщиками, отмой эту грязную путану. И свой рот подмой, тебе ещё на Ярославку идти, епаря своего кормить же тебе надо

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      кто там > KPCCSPB 1 час назад

      Для чего ты мне рассказываешь место своей работы?) в общем с тобой ясно, ублюдок недоношенный) больше не удостою тебя своим ответом, а то чём-то противным от твоего поганого рода несёт. Тьфу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4358

      KPCCSPB > кто там 58 минут назад

      Так и признайся, что ты привык не общаться, а сосать. Да и стрелки ещё пе ушок мечтаешь, тебя точно у подъезда попустили камелотом в анус, теперь ты рваный, ещё и долги за мамашей своей досасываешь, шаболда Ярославская

      0
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      Рейтинг: -400

      alarm_иг > кто там 45 минут назад

      У кпссника место работы на питерских рынках члены у азеров насасывать. Он там у азеров проходит под подпольной кличкой "Голубовласая Мальвина". Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +826

      кто там > alarm_иг 27 минут назад

      Та по нему видно ведь это. Только от не чистой крови и ее смешивания такие выродки рождаются( а то что он ***** давно видно. Ведь зенитовец и о **** все время говорит(
      В общем жалко мне таких, никчёмные, только и нужны для того что ты подметил, на рынке гостей северной столицы обихаживать)

      1
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      Рейтинг: +14362

      silver29 1 час назад

      первую фото ? бывает первую сигарету, первую рюмку, первую женщину...... но не фото )))

      3
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      Рейтинг: +4358

      KPCCSPB 1 час назад

      "первую фото"..... Мда, как так можно писать.

      2
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      Рейтинг: +14362

      silver29 > KPCCSPB 1 час назад

      может бразилец так себя в соцсетях прокомментировал ?

      1
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      Рейтинг: +4358

      KPCCSPB > silver29 1 час назад

      Эм, а зачем перепечатывать с ошибками тогда?

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