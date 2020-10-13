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  • Лига наций. Люксембург победил Черногорию, Тилль удалился спустя три минуты после выхода; Азербайджан и Кипр голов не забили

Лига наций. Люксембург победил Черногорию, Тилль удалился спустя три минуты после выхода; Азербайджан и Кипр голов не забили

13 октября 2020, 23:55
2

Сборная Черногории впервые в этой Лиге наций потеряла очки. У Люксембурга на 93-й минуте вышел полузащитник «Уфы» Оливье Тилль, а спустя три минуты он получил прямую красную карточку.

В другой встрече группы Азербайджан и Кипр не смогли отправить мяч в ворота. Игра состоялась в Албании.

Лига наций. Лига С. Группа 1. 4-й тур

Черногория – Люксембург – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иванович, 34; 1:1 – Муратович, 42; 1:2 – Синани, 86.

Удаления: Янкович, 90+5; Симич, 90+6 (вторая ж.к.) – Тилль, 90+6.

Азербайджан – Кипр – 0:0

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Азербайджан Кипр Черногория Люксембург Уфа Тилль Оливье
Комментарии (2)
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RJM555
1602652056
Какой же дебил этот шейдаев!!! Россия все правильно сделала что отпустила......смотрел вчера игру он запорол три явных гола выгнать надо азерам его
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petrucho-spb
1602668068
Ну если Люксембург Черногорию победил, это вообще нет коментов. Они вообще хоть раз побеждали?
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