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    Глава «Уфы»: «Других кандидатов на пост главного тренера, кроме Рахимова, у нас не было»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

    «Когда поняли, что Вадим Евсеев хочет уйти, начали рассматривать кандидатуру Рашида Рахимова – других кандидатов на пост главного тренера у нас не было. В «Уфе» всегда был сплав молодежи и опытных людей, как в тренерском штабе, так и среди футболистов.

    Поняли, что, если возьмем молодого специалиста, то сейчас это не сработало бы, поскольку команда сама молодая, и этим ребятам нужен был опытный, авторитетный специалист. В то же время это должен был быть тренер открытый к новым идеям, а среди свободных был именно Рахимов, поэтому выбор пал на него.

    Конечно, ему нужны помощники соответствующие, с такими же идеями, поэтому будут новые специалисты по физподготовке и тактике. Надо выбираться из той функциональной ямы, в которой оказалась команда в концовке прошлого и начале этого сезона.

    Надеемся, что исправим эту ошибку и команда уже не будет бегать на последнем издыхании. Уверены, что именно с Рахимовым черная полоса у нас закончится и мы поднимемся на более привычные для клуба места», – сказал Мурзагулов.

    • Рахимов заключил с «Уфой» контракт до конца сезона.
    • Команда по итогам десяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Рахимов провел первую тренировку в «Уфе»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1037

      Muboraksho 2 часа назад

      Самый трудолюбивый тренер из всех в России. Желаем удачи!!!!! Уфа вперед!!!!

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