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    Рахимов возглавил «Уфу». Он дебютирует в матче против своего бывшего клуба «Локомотива»

    «Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Рашида Рахимова. В последние месяцы он работал экспертом на «Матч ТВ».

    «Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин!» – написали уфимцы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +991

      GM 9 минут назад

      Ну чтож, это как-то получше для Уфы, чем Кононов, если исходить из нынешнего набора футболистов в клубе. По игре, правда, боюсь, что нас ждет очередной автобус, зато Уфа останется в РПЛ...

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      Рейтинг: +273

      mama1991 12 минут назад

      варево в одном и том же г о в н е....

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      Рейтинг: +7617

      JTherry 19 минут назад

      собственно, выбор Рахимова для Уфы понятен - "свой") только вот из команды ушли 11 игроков (!!!), кого-то продали (на 8 млн. евро), кто-то ушел свободным агентом, у кого-то закончилась аренда, пришли всего - 7 игроков (пока), за 1,25 млн. евро + арендованные...

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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по фото, Рашид пришёл с очень серьёзными намерениями.) А если серьёзно, то выбор хороший - спартаковская школа!

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      Рейтинг: +991

      GM > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Каким боком тут "спартаковская школа"?

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      Рейтинг: +1880

      Boeung777 2 часа назад

      Удачи и слава богу! А то новость о Кононове пугала.

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      Рейтинг: +412

      RJM555 2 часа назад

      Молодцы ФК УФА очень правильный выбор, а Рашида Маматкуловича поздравляю с назначением успехов и здоровья буду болеть за Уфу.

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