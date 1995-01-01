Рахимов возглавил «Уфу». Он дебютирует в матче против своего бывшего клуба «Локомотива»

«Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Рашида Рахимова. В последние месяцы он работал экспертом на «Матч ТВ».

«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин!» – написали уфимцы.