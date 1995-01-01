Рахимов возглавил «Уфу». Он дебютирует в матче против своего бывшего клуба «Локомотива»

Ну чтож, это как-то получше для Уфы, чем Кононов, если исходить из нынешнего набора футболистов в клубе. По игре, правда, боюсь, что нас ждет очередной автобус, зато Уфа останется в РПЛ...
«Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Рашида Рахимова. В последние месяцы он работал экспертом на «Матч ТВ».
«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин!» – написали уфимцы.
- «Уфа» идет в зоне вылета.
- 17 октября команда сыграет с «Локомотивом».
- Рахимов ранее работал в «Локомотиве».