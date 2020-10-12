Черчесов – об игре Антона Миранчука: «Он рвется в Европу за братом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Антона Миранчука.
«Я не знаю, играет он в свой лучший футбол или нет. Однако я точно знаю, что он рвется за своим братом в Европу», – сказал Черчесов.
- Антон Миранчук забил в двух подряд матчах Лиги наций.
- В составе «Локомотива» хавбек с начала сезона отличился одним голом и четырьмя ассистами в десяти матчах.
- Алексей Миранчук во время летнего трансферного окна за 14,5 миллиона евро перешел в «Аталанту».
Источник: Официальный сайт УЕФА