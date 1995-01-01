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    Черчесов – об игре Антона Миранчука: «Он рвется в Европу за братом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Антона Миранчука.

    «Я не знаю, играет он в свой лучший футбол или нет. Однако я точно знаю, что он рвется за своим братом в Европу», – сказал Черчесов.

    • Антон Миранчук забил в двух подряд матчах Лиги наций.
    • В составе «Локомотива» хавбек с начала сезона отличился одним голом и четырьмя ассистами в десяти матчах.
    • Алексей Миранчук во время летнего трансферного окна за 14,5 миллиона евро перешел в «Аталанту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +29715

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Рванул бы и ты куда подальше от нашей сборной !

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      Рейтинг: +10

      alеksey 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +4360

      "supermax" 2 часа назад

      не ну по факту..брат уехал..антоха начал как-будто раскрываться...такими темпами и уедет... удачи ему

      1
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      Рейтинг: +17135

      bset 3 часа назад

      Потому что в РПЛ делать нечего. Ты можешь прогрессировать в России, но сам российский чемпионат падает в плане уровня. Итог - ты стоишь на месте.

      1
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      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 > bset 2 часа назад

      Надо нашь чемп улучшать а не хоронить

      0
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      Рейтинг: +17135

      bset > СуперПАВ9 2 часа назад

      Никто не спорит. Только в руководстве сидят те, кто мало того, что улучшать чемпионат не в состоянии, так еще и добивают его постоянно. Причем на всех уровнях. В молодежку на просмотр попасть - надо деньги занести. В состав в молодежке тоже за деньги попадают. Частным клубам палки в колеса вставляют различными бюрократическими процедурами, стараются и там по максимуму денег выжать. В ПФЛ не дают спокойно играть - такие требования выдвинули, что никто дальше любительской лиги двигаться не хочет. А те, кто остались на Дальнем Востоке, соперников в радиусы 1000 км найти себе не могут. И это все влияет на РПЛ, не говоря уже о проблемах самого РПЛ. Нам, не имеющим власти в этих структурах, только остается рассуждать, как наш чемпионат падает в бездну и скоро рискует упасть во вторую десятку рейтинга.

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      Рейтинг: +3752

      NewLife > bset 1 час назад

      Это об эффективных манагерах из РФС.

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      Рейтинг: +17135

      bset > NewLife 57 минут назад

      Да это на уровне страны такое. Открывается бизнес - его местечковые чиновники начинают проверками нагружать, пытаются из бизнеса выжать личную выгоду. И это никак сверху не регулируется - можно хоть каждый день тараканов искать, не говоря о том, что зачастую они с собой приносятся и заведение закрывается. Это типичное русское неумение планировать на дальнюю перспективу. Они видят, что появился бизнес, с которого здесь и сейчас можно поиметь денег. А то, что любой малый бизнес имеет шанс вырасти в крупный и приносить десятки миллионов рублей налогов, никто не думает. Также и с клубами. Талантливый футболист сегодня не нашел 300 тысяч на просмотр, потому что из бедной семьи, а через 10 лет он мог играть за Барселону или Реал, забивая голы за сборную, приносят в РФС призовые. Никто об этом не думает - дальше своего носа не видят.

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