Черчесов – об игре Антона Миранчука: «Он рвется в Европу за братом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Антона Миранчука.

«Я не знаю, играет он в свой лучший футбол или нет. Однако я точно знаю, что он рвется за своим братом в Европу», – сказал Черчесов.