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    Льорис: «Роналду – совершенный футболист, который способен на все»

    Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис охарактеризовал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он считает португальца совершенным спортсменом.

    «Он совершенный игрок, который способен на всe и очень часто играет решающую роль в матчах. Я очень восхищаюсь этим игроком, его карьерой. Он необыкновенный футболист. Роналду всегда является угрозой. Мы постараемся действовать эффективно, чтобы выиграть этот матч», – цитирует Льориса «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Португалец – действующий чемпион Европы.
    • В 21:45 по Москве начнется матч Лиги наций Франция – Португалия.

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    Источник: «Чемпионат»

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