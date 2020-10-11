Льорис: «Роналду – совершенный футболист, который способен на все»

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис охарактеризовал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он считает португальца совершенным спортсменом.

«Он совершенный игрок, который способен на всe и очень часто играет решающую роль в матчах. Я очень восхищаюсь этим игроком, его карьерой. Он необыкновенный футболист. Роналду всегда является угрозой. Мы постараемся действовать эффективно, чтобы выиграть этот матч», – цитирует Льориса «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.