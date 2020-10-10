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    Полузащитник ЦСКА Сигурдссон травмировал лодыжку

    Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон травмировался в расположении сборной Исландии.

    Как пишет Fotbolti.net, у футболиста выявлено повреждение лодыжки.

    Участие полузащитника в воскресном матче Лиги наций против Дании находится под вопросом.

    • В этом сезоне Сигурдссон сделал один ассист в восьми матчах в составе ЦСКА.
    • Команда исландца 18 октября примет «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotbolti.net

    Исландский спортивный сайт, основанный в апреле 2002 года. Его посещаемость - около 100 тысяч человек еженедельно. Аудитория в твиттере - 10,9 тыс подписчиков.

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