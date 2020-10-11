Полузащитник ЦСКА Сигурдссон травмировал лодыжку

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон травмировался в расположении сборной Исландии.
Как пишет Fotbolti.net, у футболиста выявлено повреждение лодыжки.
Участие полузащитника в воскресном матче Лиги наций против Дании находится под вопросом.
- В этом сезоне Сигурдссон сделал один ассист в восьми матчах в составе ЦСКА.
- Команда исландца 18 октября примет «Динамо» в 11-м туре РПЛ.
Источник: Fotbolti.net
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