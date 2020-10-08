Черчесов: «Сборная Турции всегда была хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч»

Вас ждёт очередное поражение,и нулевая игра с вашей стороны
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.
«Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно.
В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч», – сказал Черчесов.
Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»