Черчесов: «Сборная Турции всегда была хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

В среду турки сыграли вничью с Германией (3:3).

Россияне сегодня уступили Швеции (1:2).

«Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно.

В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч», – сказал Черчесов.

Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»