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    Черчесов: «Сборная Турции всегда была хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

    • В среду турки сыграли вничью с Германией (3:3).
    • Россияне сегодня уступили Швеции (1:2).

    «Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно.

    В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждeт тяжeлый матч», – сказал Черчесов.

    Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.10.2020 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2644

      Axe111 2 часа назад

      Вас ждёт очередное поражение,и нулевая игра с вашей стороны

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