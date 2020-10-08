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  • Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»

Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»

8 октября 2020, 22:16
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Швеции (1:2).

«Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Ничто не предвещало гола. Это расстроило.

Продолжали играть, сделали замены, которые планировали, потому что ещe две игры. Игроков хотели проверить, контрольный матч проверяет сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов.

С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать. Пропустили мяч при полном преимуществе, такое может быть всегда. Было время, мы старались переломить ситуацию, выпустили нужных игроков. Второй рикошет усугубил ситуацию. Мы старались, но не смогли переломить.

Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ. Были у Мостового и Соболева интересные моменты, но и не очень. Первые нюансы они ещe не уловили, но хорошо, что выступили. Теперь они уловили, мы им подскажем, чтобы они только прибавляли. Болельщики и эксперты смотрят гол, Соболев молодец, но его нужно вписывать в командную игру, чтобы он больше помогал команде», – сказал Черчесов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Швеция Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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mutabor0992
1602185737
Лопату не поломай,рудокоп!!!
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Hektor 84
1602186394
Гнать тебя надо ссаными тряпками!
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paracetamol
1602186654
Анализ надо делать до поражения, а не после!
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Spartak Piter
1602188677
Позор СБГТ филиалу ЛГБТ в футболе.
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Бриг
1602189640
Мостовой и Соболев - будущее сборной. Дзюба - увы.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1602216510
Команда-- "БЕЙ и БЕГИ".
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yorgenbarenz
1602223442
Про лопату он правильно сказал.Лопатой,наверное,будет сподручнее гнать его с поста тренера.
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САДЫЧОК
1602225418
Товарищ физрук Черчесов , за одно то , что ты выпустил Жиркова на этот ничего не значащий матч тебя надо гнать пинками из сборной ! Вот , как твоя бредовая голова это обьяснит ? С Жирковаым и так всё понятно , зачем его наигрывать , проверять ? Так , дай шанс молодым !
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Давид59
1602226682
Перелопатить, конечно, кое-что надо. Например, Кутепову доверять больше нельзя. Жиркова нехрен в товарняках по 90 минут гонять. Впереди некому играть, мог бы Заболотного ещё раз посмотреть.
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zigbert
1602237026
Впереди трудные матчи. Ошибки в товарняке должны быть учтены. Удачи!
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