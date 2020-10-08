Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Швеции (1:2).

«Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Ничто не предвещало гола. Это расстроило.

Продолжали играть, сделали замены, которые планировали, потому что ещe две игры. Игроков хотели проверить, контрольный матч проверяет сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов.

С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать. Пропустили мяч при полном преимуществе, такое может быть всегда. Было время, мы старались переломить ситуацию, выпустили нужных игроков. Второй рикошет усугубил ситуацию. Мы старались, но не смогли переломить.

Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ. Были у Мостового и Соболева интересные моменты, но и не очень. Первые нюансы они ещe не уловили, но хорошо, что выступили. Теперь они уловили, мы им подскажем, чтобы они только прибавляли. Болельщики и эксперты смотрят гол, Соболев молодец, но его нужно вписывать в командную игру, чтобы он больше помогал команде», – сказал Черчесов.