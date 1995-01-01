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    Черчесов – о поражении от Швеции: «Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Швеции (1:2).

    «Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Ничто не предвещало гола. Это расстроило.

    Продолжали играть, сделали замены, которые планировали, потому что ещe две игры. Игроков хотели проверить, контрольный матч проверяет сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов.

    С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать. Пропустили мяч при полном преимуществе, такое может быть всегда. Было время, мы старались переломить ситуацию, выпустили нужных игроков. Второй рикошет усугубил ситуацию. Мы старались, но не смогли переломить.

    Такие матчи бывают у всех, но нужно всe перелопатить и сделать правильный анализ. Были у Мостового и Соболева интересные моменты, но и не очень. Первые нюансы они ещe не уловили, но хорошо, что выступили. Теперь они уловили, мы им подскажем, чтобы они только прибавляли. Болельщики и эксперты смотрят гол, Соболев молодец, но его нужно вписывать в командную игру, чтобы он больше помогал команде», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: -537

      Spartak Piter 14 минут назад

      Позор СБГТ филиалу ЛГБТ в футболе.

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      Рейтинг: +2644

      Axe111 24 минуты назад

      Одно и то же КАЖДЫЙ РАЗ!!!! ПРИЗНАК СТАБИЛЬНОСТИ ФИЗРУКОВ

      0
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      Рейтинг: +4206

      KPCCSPB 28 минут назад

      Ну, мы сами хотели от него эксперементов, получили, но выпустить в защиту кого-то другого, Джанаева это не спасло бы. Просто состав пешеходов, надо ждать Миранчука и Головина.

      0
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      Рейтинг: +8587

      paracetamol 47 минут назад

      Анализ надо делать до поражения, а не после!

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      Рейтинг: +5799

      Hektor 84 52 минуты назад

      Гнать тебя надо ссаными тряпками!

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      Рейтинг: +921

      elessar arnor 1 час назад

      уйти и забрать своих шашлычников

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      Рейтинг: +2863

      mutabor0992 1 час назад

      Лопату не поломай,рудокоп!!!

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