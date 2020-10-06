УЕФА перенес матчи Лиги наций из Азербайджана и Армении

Матчи Лиги наций Армения – Грузия и Азербайджан – Кипр перенесены на нейтральные поля. Такое решение принял УЕФА в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Первый из указанных матчей состоится в польском Тыхы 11 октября. Второй – в албанском Эльбасане 13 октября.
- В Нагорном Карабахе – спорной территории Армении и Азербайджана – проходят военные столкновения.
- В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
- Ранее из Армении перенесли матч Лиги Европы.
Источник: УЕФА