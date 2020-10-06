УЕФА перенес матчи Лиги наций из Азербайджана и Армении

Матчи Лиги наций Армения – Грузия и Азербайджан – Кипр перенесены на нейтральные поля. Такое решение принял УЕФА в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Первый из указанных матчей состоится в польском Тыхы 11 октября. Второй – в албанском Эльбасане 13 октября.