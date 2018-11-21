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    УЕФА перенес матчи Лиги наций из Азербайджана и Армении

    Матчи Лиги наций АрменияГрузия и АзербайджанКипр перенесены на нейтральные поля. Такое решение принял УЕФА в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

    Первый из указанных матчей состоится в польском Тыхы 11 октября. Второй – в албанском Эльбасане 13 октября.

    • В Нагорном Карабахе – спорной территории Армении и Азербайджана – проходят военные столкновения.
    • В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
    • Ранее из Армении перенесли матч Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    06.10.2020 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      lyonyatormasow 1 час назад

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      Рейтинг: +2542

      absent32 1 час назад

      а ближе не было места? Казахстан, Израиль, Грузия?

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