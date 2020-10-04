«Спартак» – фанатам «МЮ» и «Ливерпуля»: «Если вы забыли, как делают сейвы, посмотрите на Максименко»

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на разгромные поражения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в четвертом туре АПЛ.
«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», – говорится в публикации, к которой прикреплен видеоролик с игрой голкипера москвичей в субботнем поединке.
- «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1.
- «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:6.
- «Ливерпуль» был разгромлен «Астон Виллой» со счетом 2:7.
Dear Liverpool and Man Utd fans,In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.Regards,FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020