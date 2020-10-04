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    «Спартак» – фанатам «МЮ» и «Ливерпуля»: «Если вы забыли, как делают сейвы, посмотрите на Максименко»

    Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на разгромные поражения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в четвертом туре АПЛ.

    «Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», – говорится в публикации, к которой прикреплен видеоролик с игрой голкипера москвичей в субботнем поединке.

    • «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1.
    • «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:6.
    • «Ливерпуль» был разгромлен «Астон Виллой» со счетом 2:7.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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