«Спартак» – фанатам «МЮ» и «Ливерпуля»: «Если вы забыли, как делают сейвы, посмотрите на Максименко»

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на разгромные поражения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в четвертом туре АПЛ.

«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», – говорится в публикации, к которой прикреплен видеоролик с игрой голкипера москвичей в субботнем поединке.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1.

«МЮ» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:6.

«Ливерпуль» был разгромлен «Астон Виллой» со счетом 2:7.