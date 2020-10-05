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  • «Спартак» – фанатам «МЮ» и «Ливерпуля»: «Если вы забыли, как делают сейвы, посмотрите на Максименко»

«Спартак» – фанатам «МЮ» и «Ливерпуля»: «Если вы забыли, как делают сейвы, посмотрите на Максименко»

5 октября 2020, 08:23
31

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на разгромные поражения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в четвертом туре АПЛ.

«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», – говорится в публикации, к которой прикреплен видеоролик с игрой голкипера москвичей в субботнем поединке.

  • «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1.
  • «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:6.
  • «Ливерпуль» был разгромлен «Астон Виллой» со счетом 2:7.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Ливерпуль Максименко Александр
Комментарии (31)
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Добрый Бобер
1601879033
Да, Максименко в субботу тащил!
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Чермындыр
1601879514
Забыли приложить мегасейвы Максименко в матче с ЦСКА
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Nesterenko
1601879850
Молчали бы, вас Ливерпуль недавно изнасиловал 7:0.
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Plyash
1601880710
Хвальбишки несчастные,смотрите,возьмут на заметку и перекупят нашего Сашку.
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Axe111
1601883058
Если вы забыли что с вами сделал Ливерпуль, то пересмотрите этот матч еще раз!!!! Нелепые шуточки
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NewLife
1601883918
Пресс служба Спартака соревнуется в тупости с синитом. Дешевое (в духе зюбы) примазывание к великим. Играйте также как они и тогда пишите. Но Максименко по-любому молодец.
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Spartak Piter
1601885680
Фанаты единой России они же СБГТ заминусовали)))) Странная тема на сайте. Я был в плюсе 1500 рейтинга и бац уже минус 300)))))) Свои победы со вкусом *овна не исправить минусами))
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mdu86
1601885881
Вы ещё нарезку его игры покажите из дерби против ЦСКА. Что бы быть по настоящему качественным футболистом, нужно стабильно держать свой уровень, чего у Максименко пока нет. То выдаст классную игру, то провальную...
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mig28
1601890137
ахахах...спартак такой спартак, сделайте нарезку матча с тем же ливерпулем
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neveldomha
1601903696
Дно спартаковского юмора.
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