АПЛ. «Лестер» уступил «Вест Хэму» и потерял очки впервые в сезоне, «Вест Бромвич» проиграл в Саутгемптоне

можно по разному к этому относиться,но факт остается фактом:без Мойеса команда в двух играх набирает шесть очков с очень грозными волками и лисами,причем обыгрывает крупно и всухую.
«Лестер» упустил шанс впервые в истории выиграть первые четыре матча сезона АПЛ. Команда дома уступила «Вест Хэму».
«Вест Бромвич» бывшего главного тренера «Локомотива» Славена Билича по-прежнему идет без побед. «Саутгемптон» поднялся на десятое место.
Чемпионат Англии. Серия А. 4-й тур
Голы: 0:1 – Антонио, 14; 0:2 – Форнальс, 34; 0:3 – Боуэн, 83.
Саутгемптон – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дженепо, 41; 2:0 – Ромеу, 69.