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    АПЛ. «Лестер» уступил «Вест Хэму» и потерял очки впервые в сезоне, «Вест Бромвич» проиграл в Саутгемптоне

    «Лестер» упустил шанс впервые в истории выиграть первые четыре матча сезона АПЛ. Команда дома уступила «Вест Хэму».

    «Вест Бромвич» бывшего главного тренера «Локомотива» Славена Билича по-прежнему идет без побед. «Саутгемптон» поднялся на десятое место.

    Чемпионат Англии. Серия А. 4-й тур

    Лестер – Вест Хэм – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Антонио, 14; 0:2 – Форнальс, 34; 0:3 – Боуэн, 83.

    Саутгемптон – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дженепо, 41; 2:0 – Ромеу, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1170

      21082014 1 час назад

      можно по разному к этому относиться,но факт остается фактом:без Мойеса команда в двух играх набирает шесть очков с очень грозными волками и лисами,причем обыгрывает крупно и всухую.

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      Рейтинг: +1636

      Vladarg > 21082014 1 час назад

      Мойес уже давно не тренер.он вернется и победное шествие Вест Хэма прервется при этом.не удивлюсь.

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