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    Слуцкий выпустил на игру с «Ахматом» Бакаева, Кварацхелию, Ин-Бома; Тимофеев, Полярус, Мелкадзе выйдут у грозненцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом».

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин-Бом, Деспотович.

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    Матч на «Ак Барс Банк Арене», что в Казани, начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3971

      житель СПб 1 час назад

      К сожалению, по 1 тайму - довольно серая игра, с несколькими яркими попытками Рубина - но не доведенными до конца.

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