Слуцкий выпустил на игру с «Ахматом» Бакаева, Кварацхелию, Ин-Бома; Тимофеев, Полярус, Мелкадзе выйдут у грозненцев

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом».

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин-Бом, Деспотович.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Матч на «Ак Барс Банк Арене», что в Казани, начнется в 16:30 по Москве.