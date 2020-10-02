Обухов: «Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Надеюсь, через «Ростов» получится»

Новичок «Ростова» Владимир Обухов заявил, что хочет заслужить вызов в сборную России.

«Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Если бы я хотел заработать денег, уже бы уехал: были варианты в Казахстане, Турции. Но я очень хочу попасть в сборную и делаю всe для этого. Надеюсь, через «Ростов» получится», – сказал 28-летний футболист.