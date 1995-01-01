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    Обухов: «Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Надеюсь, через «Ростов» получится»

    Новичок «Ростова» Владимир Обухов заявил, что хочет заслужить вызов в сборную России.

    «Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Если бы я хотел заработать денег, уже бы уехал: были варианты в Казахстане, Турции. Но я очень хочу попасть в сборную и делаю всe для этого. Надеюсь, через «Ростов» получится», – сказал 28-летний футболист.

    • Обухов – воспитанник «Спартака».
    • С «Ростовом» он заключил контракт до 2023 года.
    • В сборную России форвард никогда не вызывался, зато забил восемь голов и сделал шесть ассистов в 16 матчах за молодежку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8531

      paracetamol 1 час назад

      Казахстан - мечта поэта!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Джой 2 часа назад

      28 лет,а все еще ""воспитанники"".

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