Обухов: «Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Надеюсь, через «Ростов» получится»

Новичок «Ростова» Владимир Обухов заявил, что хочет заслужить вызов в сборную России.
«Я иду к своей цели – попаданию в сборную. Если бы я хотел заработать денег, уже бы уехал: были варианты в Казахстане, Турции. Но я очень хочу попасть в сборную и делаю всe для этого. Надеюсь, через «Ростов» получится», – сказал 28-летний футболист.
- Обухов – воспитанник «Спартака».
- С «Ростовом» он заключил контракт до 2023 года.
- В сборную России форвард никогда не вызывался, зато забил восемь голов и сделал шесть ассистов в 16 матчах за молодежку.
Источник: «Чемпионат»