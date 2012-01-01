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    Примера. «Атлетик» уступил «Кадису», «Севилья» вырвала победу над «Леванте»

    Завершились еще два матча четвертого тура испанской Примеры.

    «Атлетик» из Бильбао дома проиграл «Кадису», несмотря на то, что соперник завершал встречу вдевятером.

    «Севилья» на своем поле одолела «Леванте», забив победный гол на 92-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

    Атлетик – Кадис – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лопес (в свои ворота), 57.

    Удаления: нет – Акапо, 48; Негредо, 70.

    Севилья – Леванте – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эн-Несири, 90+2.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9936

      DeStar 39 минут назад

      Гавно игры конечно) такие клубы как леванте нужно сразу дисквалифицировать, как минимум, с высшей лиги. Такую игру может показать любая дворовая команда, побегает с мячом, повыносит нахрен , дойдет до ворот 1 раз и нормально ,с африки пацаны за банан такие матчи будут проводить) зачем платить тысячи этим днарям)

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