Примера. «Атлетик» уступил «Кадису», «Севилья» вырвала победу над «Леванте»

Завершились еще два матча четвертого тура испанской Примеры.

«Атлетик» из Бильбао дома проиграл «Кадису», несмотря на то, что соперник завершал встречу вдевятером.

«Севилья» на своем поле одолела «Леванте», забив победный гол на 92-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

Атлетик – Кадис – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лопес (в свои ворота), 57.

Удаления: нет – Акапо, 48; Негредо, 70.

Севилья – Леванте – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эн-Несири, 90+2.

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