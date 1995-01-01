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    Суторминым интересуются «Сочи», «Ростов» и тульский «Арсенал»

    По информации Metaratings.ru, полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым интересуются «Сочи», «Ростов» и тульский «Арсенал».

    При этом «Зенит» не планирует отдавать его в аренду. Питерский клуб хочет сохранить хавбека в составе, так как из-за матчей Лиги чемпионов и Кубка России у команды будет напряженный график, а Сутормин нужен для ротации.

    • Сообщалось, что «Химки» могут арендовать Сутормина.
    • Сутормин играет в «Зените» с прошлого года, взял с командой чемпионство.
    • Игрок – уроженец Москвы, был в системе «Химок» с 2007 по 2010 год.
    • Рынок оценивает Сутормина в 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8462

      paracetamol 28 минут назад

      Питерский клуб хочет сохранить хавбека в составе, и правильно делает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18322

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

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