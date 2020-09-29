По информации Metaratings.ru, полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым интересуются «Сочи», «Ростов» и тульский «Арсенал».

При этом «Зенит» не планирует отдавать его в аренду. Питерский клуб хочет сохранить хавбека в составе, так как из-за матчей Лиги чемпионов и Кубка России у команды будет напряженный график, а Сутормин нужен для ротации.