Гасперини: «Миранчук вернется в строй после международной паузы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о восстановлении травмированных игроков.
«Алексей Миранчук вернется в строй после перерыва на игры сборных. Пессине и Голлини нужно больше времени», – сказал Гасперини.
- «Аталанта» не хотела чтобы Миранчук был задействован в октябрьских матчах сборной России. В Италии полагают, что футболист должен полностью восстановиться от травмы.
- «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио