Гасперини: «Миранчук вернется в строй после международной паузы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о восстановлении травмированных игроков.

«Алексей Миранчук вернется в строй после перерыва на игры сборных. Пессине и Голлини нужно больше времени», – сказал Гасперини.