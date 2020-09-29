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  • Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба

Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба

29 сентября 2020, 10:06
12

По информации журналиста Василия Конова, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не будет исполнять обязанности главного тренера клуба.

Вероятно, команду к ближайшим матчам будет готовить тренер молодежки «Динамо» Александр Кульчий. Поиском нового главного тренера москвичи займутся во время паузы на матчи сборных.

Кирилл Новиков, ранее попросивший об отставке, может остаться в системе клуба.

  • Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
  • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
  • Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Динамо Кульчий Александр Бувач Желько Новиков Кирилл
Комментарии (12)
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ilichkadr
1601368429
Что-то на счёт прошения об отставке нигде не встречал. Как всегда Вася пукнул не в то время и не в том месте.
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111Hunter111
1601368812
хрен на хрен поменяли.
Ответить
Боцман59rus
1601372938
У недоклуба есть система?
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ц
1601374775
Сообщается, что Кирилл Новиков покидает пост главного тренера московского «Динамо». Скорее всего, специалист останется в системе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды станет Александр Кульчий, который в данный момент возглавляет молодежку «Динамо». Есть вероятность, что Кульчий выведет команду лишь на один матч против «Краснодара». За это время «Динамо» попытается найти нового тренера.
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ц
1601374904
Что это за дурдом ? В руководстве есть хоть кто то, кто понимает в футболе ?
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ц
1601375100
Хохлов, Новиков, Кульчий это один уровень.
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