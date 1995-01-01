Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба

    По информации журналиста Василия Конова, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не будет исполнять обязанности главного тренера клуба.

    Вероятно, команду к ближайшим матчам будет готовить тренер молодежки «Динамо» Александр Кульчий. Поиском нового главного тренера москвичи займутся в паузу на матчи сборных.

    Кирилл Новиков, ранее попросивший об отставке, может остаться в системе клуба.

    • Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
    • Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79419
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru