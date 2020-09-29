Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба

По информации журналиста Василия Конова, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не будет исполнять обязанности главного тренера клуба.
Вероятно, команду к ближайшим матчам будет готовить тренер молодежки «Динамо» Александр Кульчий. Поиском нового главного тренера москвичи займутся во время паузы на матчи сборных.
Кирилл Новиков, ранее попросивший об отставке, может остаться в системе клуба.
- Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
- Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
- Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.
Источник: телеграм-канал Василия Конова