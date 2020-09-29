«СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач

Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера.
По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде.
Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.
- Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
- Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
- Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.
- Бувач не имеет самостоятельного тренерского опыта, зато с 2001 по 2018 год он был ассистентом Юргена Клоппа.
Источник: «Спорт-Экспресс»