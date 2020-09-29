«СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач

Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера.

По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде.

Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.