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  • «СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач

«СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач

29 сентября 2020, 00:28
13

Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера.

По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде.

Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.

  • Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
  • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
  • Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.
  • Бувач не имеет самостоятельного тренерского опыта, зато с 2001 по 2018 год он был ассистентом Юргена Клоппа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько Новиков Кирилл
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1601328802
Ставьте Бердыева, дэбилы
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alex1951
1601330610
C уходом ,,Новичка,, - отравленная атмосфера будет очищаться,такой вот каламбурчик))))))
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CSKA57
1601331963
Страшно представить, если в следующем туре Химки обыграют Локомотив...
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anri1703
1601340367
После позора в Тбилиси надо было сделать а вообще руководству Динамо стоило задуматься еще перед сезоном если хотели в европе поиграть а так не тренера не трансферов хотя атака у динамо не такая уж плохая скорее дело в тренере
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Просто-333
1601341566
Новиков сдулся
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Бухбух
1601343948
Может в Динамо полагают, что Бувач - это Каррера № 2?
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maior-60
1601348518
Думал, что он сам уйдет, сразу после Тбилиси. Новиков - заурядный физрук, его уровень - КФК "Красный пахарь". Странно, что руководство Динамо поняло это так поздно.
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ilichkadr
1601358902
А этот Желько Бувач в футбол когда-либо играл? Что-то такого игрока не припоминаю...
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Вальдемар IV
1601360205
химки увольняет тренеров, может и мусаева бы победили
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