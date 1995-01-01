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    «СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач

    Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера.

    По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде.

    Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.

    • Москвичи потерпели три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
    • Новиков возглавлял «Динамо» с октября 2019 года.
    • Бувач не имеет самостоятельного тренерского опыта, зато с 2001 по 2018 год он был ассистентом Юргена Клоппа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8550

      alex1951 19 минут назад

      C уходом ,,Новичка,, - отравленная атмосфера будет очищаться,такой вот каламбурчик))))))

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      Рейтинг: +448

      Хейтер Аларм 50 минут назад

      Ставьте Бердыева, дэбилы

      0
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