Влашич: «Я решил остаться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не собирается менять команду в текущее трансферное окно.

«Я решил остаться в ЦСКА. Мой контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать только комплименты в адрес клуба. Конечно, никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда в том, что все серьeзные клубы уже укомплектовали свои составы», – сказал хорват.