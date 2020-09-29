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Влашич: «Я решил остаться в ЦСКА»

29 сентября 2020, 00:41
20

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не собирается менять команду в текущее трансферное окно.

«Я решил остаться в ЦСКА. Мой контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать только комплименты в адрес клуба. Конечно, никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда в том, что все серьeзные клубы уже укомплектовали свои составы», – сказал хорват.

Источник: Sportske novosti
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (20)
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CSKA57
1601330352
Удачи тебе, Никола!!!
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petlyra
1601335208
И ПРАВИЛЬНО!!! Успехов тебе и избежать травм.
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cevin cigan
1601351886
Коля - это "луч света" во всём российском футболе,а у "коней" системообразующий игрок! Но на долго,он точно не задержится. Его ждёт большой европейский клуб,а ЦСКА не хилые отступные!
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Cules2013
1601355272
Пример для подражания - и играет хорошо, и права не качает, не гоняется за фальшивой славой и деньгами. Ну а следующим летом, вероятно, он всё же уйдёт. ЦСКА нужно что-то или кого-то придумывать взамен.
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vladimir-7
1601356468
Молодец, Никола! После окончания сезона будет много предложений из сильнейших клубов Европы, спокойно выберешь подходящий тебе по стилю игры и условиям клуб, а пока играй в ЦСКА, удачи тебе в команде в играх РПЛ и ЕЛ и самое главное без травм. Успехов, Никола!!!
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rash1959
1601369884
«Я решил остаться в ЦСКА» ... "здесь много бабла, хотя никто и никуда особо не звал".
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gor77
1601383687
Бывший форвард московского ЦСКА Ивица Олич и тренер сборной Хорватии о Влашиче (14 сентября 2020): "– Он говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Никола сейчас самый главный молодой игрок в составе сборной Хорватии. Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, он очень амбициозен. Он мне как раз и рассказал, что ЦСКА осуществил качественные трансферы и теперь снова готов к лидерству в чемпионате России. Думаю, Никола останется в ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата. Видя его в сборной, я могу со всей уверенностью заявить, что у него огромный потенциал. Уже в ближайшем будущем он может стать полноправным лидером сборной, тем игроком, который делает разницу на поле. Возможно, через несколько лет он перейдет в топ-лигу и будет там блистать. Но пока он еще не сказал своего финального слова в составе ЦСКА."
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Spinorr
1601385281
Влашич и Фернандес образуют хребет нынешнего ЦСКА. Плюс Акинфеев точка опоры. Все остальные надстройка различного качества.
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knikos
1601399944
Классный , замечательный игрок. Жаль, конечно , что не в Зените играет , но когда кони играют с кем-нибудь , я только за ним слежу , восхищаюсь его игрой . Пусть , хоть и в ЦСКА , но в РПЛ ещё поиграет , хоть посмотреть на классного игрока можно будет .
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BRO_football
1601412097
Влашич уже перерос чемпионат России. Пора бы ему уже в топовый европейский клуб переходить и в Лиге чемпионов играть, а не с ЦСКА всяким Локомотивам проигрывать, да в Лиге Европы на последних местах болтаться.
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