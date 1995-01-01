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    Влашич: «Я решил остаться в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не собирается менять команду в текущее трансферное окно.

    «Я решил остаться в ЦСКА. Мой контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать только комплименты в адрес клуба. Конечно, никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда в том, что все серьeзные клубы уже укомплектовали свои составы», – сказал хорват.

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    Источник: Sportske novosti

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1391

      CSKA57 23 минуты назад

      Удачи тебе, Никола!!!

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