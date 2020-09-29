Влашич: «Я решил остаться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не собирается менять команду в текущее трансферное окно.
«Я решил остаться в ЦСКА. Мой контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать только комплименты в адрес клуба. Конечно, никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда в том, что все серьeзные клубы уже укомплектовали свои составы», – сказал хорват.
- 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 25 голов и 16 ассистов в 76 матчах.
- Летом и осенью сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Зенита», «Наполи», «Интера», «Аталанты» и «Барселоны».
Источник: Sportske novosti